Chi è Eleonora Incardona, la nuova Leotta: fidanzata di Ricci e star di Dazn

Da Sportitalia a bordocampista di Dazn: Incardona è già entrata nel cuore degli italiani. Classe 1991, da un anno è fidanzata col giocatore del Toro

Giornalista pubblicista, appassionato di calcio in tutte le sue sfaccettature, con una particolare predilezione per i campionati minori.

Siciliana di Chiaramonte Gulfi, provincia di Ragusa, laureata in Giurisprudenza, con un’innata passione per lo sport: Eleonora Incardona, 34 anni da compiere, è da qualche mese un volto di punta di Dazn. La sua presenza a bordocampo in Juventus-Inter del 16 febbraio scorso non è passata inosservata. I paragoni con Diletta Leotta si sprecano e non solo per l’aspetto estetico.

Eleonora Incardona, chi è la nuova star di Dazn

La “bomba” Eleonora Incardona è deflagrata il 16 febbraio scorso: da quel giorno non si fa che parlare di lei, della sua bellezza e della sua bravura, delle sue origini e della sua vita sentimentale. Un filo invisibile la unisce a Diletta Leotta: stesso anno di nascita (entrambe classe 1991), stessa regione di appartenenza (la Sicilia), stessa tv (Dazn). E non solo, per qualche tempo le due sono state cognate: Incardona era fidanzata con Mirko Manola, fratellastro di Diletta Leotta.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Lei mora, l’altra bionda è questa l’unica differenza che si nota a prima vista. Ma quante cose hanno in comune: un passato da modella, la passione per lo sport, il legame con un calciatore: Diletta con Loris Karius, da cui ha avuto una figlia, Aria, mentre Eleonora vive una bellissima storia d’amore con Samuele Ricci, centrocampista del Torino e della Nazionale.

È stata lei, l’anno scorso, a ufficializzare la relazione con un post su Instagram: “Sono felice con lui, l’ho incontrato in uno dei periodi più complicati della mia vita”, scrisse Diva e Donna. Cupido ha fatto breccia nel cuore della giornalista siciliana in un momento triste: la scomparsa della mamma Graziella.

Eleonora Incardona, la carriera

Da Chiaramonte Gulfi, comune di 8.000 anime in provincia di Ragusa, a Milano: laureata in Giurisprudenza, sembrava destinata a una carriera da magistrato, ma la vita le ha riservato altre soddisfazioni. Nel 2010 partecipa a Miss Italia, poi a Veline due anni dopo. La strada è tracciata: modella, con oltre un milione di follower su Instagram, influencer e conduttrice televisiva.

Lo sport entra nella sua vita sin da piccola. Non solo calcio, ma anche il ciclismo, queste le sue passioni. Dal 2023 è madrina ufficiale del Giro d’Italia, l’anno scorso ha raccontato il dietro le quinte della corsa rosa, con interviste e curiosità: “Mamma guardava spesso le tappe e ripubblicava i miei post e le mie storie. Mi seguirà dal cielo”, racconterà con un velo di tristezza in un’intervista alla Gazzetta dello Sport.

Il pubblico l’aveva già scoperta e apprezzata nei primi passi mossi a Sportitalia, quindi l’approdo a Dazn, che da qualche anno detiene i diritti in esclusiva del campionato di Serie A. Prima nella squadra di Dazn Bet Club, poi da inviata a bordocampo, a innescare la “sfida a distanza” con Diletta Leotta. Il debutto il 16 febbraio, in occasione di Juventus-Inter, il derby d’Italia, mica male.

Laureata, modella e giornalista professionista. Ma non solo. Da qualche anno ha avviato un’attività imprenditoriale nel campo dell’orologeria. L’affetto dei suoi follower le ha permesso di collaborare con brand di lusso. Determinata e competente, l’impatto mediatico post Juventus-Inter l’ha lanciata nell’olimpo del giornalismo televisivo. E siamo certi, che sentiremo ancora parlare di lei.