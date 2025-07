Temptation Island, chi è Flavio Ubirti: il calciatore nato nel paese di Sarri che ha stregato tutte

Flavio Ubirti, calciatore toscano classe 2001, è il tentatore rivelazione della nuova edizione di Temptation Island. Ha già conquistato le fidanzate

Flavio Ubirti, nato il 2 maggio 2001 a Figline Valdarno (in provincia di Firenze), è diventato in pochi giorni uno dei nomi più chiacchierati del momento grazie alla sua partecipazione alla nuova edizione di Temptation Island, il celebre reality show di Canale 5. Con un passato da portiere nelle giovanili dell’Arezzo e una carriera nei campionati dilettantistici toscani, Ubirti ha fatto il suo debutto televisivo ottenendo un successo immediato. Scopriamo insieme le passioni di Flavio e le info sulla sua vita privata.

Chi è Flavio Ubirti: da calciatore a tentatore di successo

Il percorso calcistico di Flavio inizia nel vivaio dell’Arezzo, dove si forma come portiere. Successivamente, ha indossato le maglie di Scandicci, Aglianese e Figline Valdarno. Dopo essere rimasto svincolato nel 2022, ha proseguito la carriera con il Cannara e poi con Castiglionese e Città di Castello. Nell’ultima stagione ha giocato con il Baldaccio Bruni, squadra di Anghiari (provincia di Arezzo) militante nel campionato di Eccellenza Toscana.

In passato è stato anche selezionato nella rappresentativa Under 17 di Lega Pro, l’equivalente della vecchia Nazionale di Serie C, guidata da Daniele Arrigoni.

La sua prima apparizione in TV è avvenuta nel primo episodio dell’edizione 2025 di Temptation Island, andato in onda il 3 luglio. Sono bastati pochi minuti di presenza sullo schermo per catturare l’attenzione delle fidanzate presenti nel villaggio e del pubblico da casa.

L’esordio televisivo e il boom di popolarità

Fisico scolpito, 1,86 m di altezza e un’immagine curata, Flavio è stato definito “il tentatore più affascinante” dalle concorrenti. La prima scelta tra le fidanzate, Maria Concetta, lo ha voluto al proprio fianco, eliminandolo dal giro delle altre ragazze. Tuttavia, Flavio ha rivelato di provare particolare interesse per Denise, una delle partecipanti più in vista del programma.

Da Figline Valdarno al mondo dello spettacolo

Nasce a Figline Valdarno (lo stesso paesino toscano dove si è trasferito da bambino e ha vissuto l’allenatore Maurizio Sarri) ma, oltre alla carriera calcistica, Flavio Ubirti coltiva anche una passione per la moda. Lavora come modello con l’agenzia Alex Model, ed è protagonista di alcuni scatti professionali pubblicati sui suoi canali social.

Il suo profilo Instagram ha registrato una crescita esponenziale dopo la messa in onda della puntata, passando da circa 8.000 a oltre 34.000 follower nel giro di poche ore.

Un possibile futuro televisivo a Mediaset?

Il carisma e la presenza scenica di Flavio hanno già spinto molti a ipotizzare un futuro per lui nel mondo dello spettacolo. Alcuni parlano di una sua possibile partecipazione a Uomini e Donne, lo storico dating show condotto da Maria De Filippi su Mediaset.

Per ora, il giovane portiere è al centro delle dinamiche di Temptation Island, dove potrebbe avere un ruolo chiave nello sviluppo del percorso di Denise, coinvolta in una relazione complicata con il compagno Marco.