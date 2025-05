Epilogo inevitabile per "The Couple", Ilary Blasi chiude senza un finale ad eccezione del montepremi: la scelta Mediaset

Un comunicato ha formalizzato quel che era già trapelato: si chiude senza annunciare una puntata conclusiva che chiuda quanto rimasto in sospeso

L’epilogo atteso (e annunciato) di The Couple non cancella l’amarezza per via della variabile Ilary Blasi, al suo rientro dopo le vicende che l’hanno tenuta lontana e anche un po’ ai margini, l’ingresso di figure centrali nell’ambito della comunicazione sportiva e pubblica e quel tentativo di fare come e meglio in uno spin off del format originale.

L’annuncio è arrivato con un comunicato che ha formalizzato quanto già noto, ovvero che si conclude questa declinazione che avrebbe dovuto portare altri risultati, in una fase della stagione, poi, meno competitiva.

Ufficiale, The Couple chiude

Come è stato anticipato, la fine di un format forse troppo distante dalla sensibilità e dai bisogni del pubblico di Canale 5 era prevista ma stavolta è stata la Direzione Comunicazione a inviare, nel pomeriggio di giovedì 8 maggio, un comunicato eloquente nei toni con un risvolto però imprevisto anche e soprattutto per chiarire che cosa sarà del montepremi del quale si è così discusso in queste ore anche per via della prova contestata e che sarebbe stata oggetto di critiche e dubbi in un moto partito dai social.

“The Couple, il reality game di Canale 5 dedicato alle dinamiche di coppia, da oggi si interrompe con un gesto concreto di solidarietà di Mediaset, d’accordo con Endemol Shine Italy. A causa della chiusura anticipata del programma, Mediaset ha deciso di donare direttamente l’intera cifra di un milione di euro all’Istituto Giannina Gaslini di Genova, che impiegherà la somma per realizzare un nuovo reparto di Terapia intensiva pediatrica e neonatale. Mediaset desidera inoltre ringraziare Ilary Blasi per l’impegno e la professionalità dimostrati nel corso del progetto”, si legge nella nota.

Il ritorno di Ilary Blasi finisce così

Ilary Blasi, presentatrice che ha spesso e volentieri mostrato anche un ruolo che è andato oltre il perimetro in cui si sarebbe atteso, era stata affiancata dagli opinionisti Francesca Barra, giornalista e scrittrice, e Luca Tommasini, coreografo e ballerino di fama internazionale, chiamati all’arduo incarico di individuare, studiare e analizzare le relazioni intessute nell’ambito delle coppie e tra i singoli individui nelle loro manifestazioni e atteggiamenti a favore di telecamera.

Eppure l’ambizione era evidente. A partire dal cast che aveva raggruppato le sorelle Testa, Laura Maddaloni, l’ex Miss Italia Manila Nazzaro e suo marito, il ballerino Stefano Orodei, ex Ballando, Giorgia Villa, e il calciatore Andrea Tabenelli.

Sono solo alcuni dei personaggi che hanno valutato e deciso di spogliare la loro immagine per cedere un frammento di verità che, in questo quadro scivoloso e per alcuni meccanismi che non hanno permesso che questa autenticità giungesse al pubblico. E che adesso interrompono un percorso che rimarrà sospeso.

Il montepremi destinato al Gaslini

Che ne sarà, dunque, del montepremi? “La donazione del milione di euro avverrà attraverso Mediafriends – la onlus di Mediaset, Mondadori e Medusa impegnata da oltre 22 anni in concrete iniziative solidali e di sensibilizzazione sociale – a favore dell’Istituto Giannina Gaslini tramite Gaslininsieme ETS”, è precisato nel comunicato a spegnere le polemiche che sono già scaturite.

Con una modalità inedita, The Couple chiude oggi, prima di domenica 11 maggio, prima dell’avvento di Sognando Ballando che avrebbe Francesco Totti (ex marito di Blasi) nel cast, prima di una puntata finale che costituisce un rituale inevitabile, per siglare un patto televisivo con un pubblico che rimarrà, per quanto esiguo, privo di quella risposta che un finale fornisce. Gradevole o meno.