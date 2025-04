Lucia e Irma Testa: il doppio coming out, i pregiudizi, la reazione della mamma. Tutta la verità a The Couple

Le sorelle di Torre Annunziata e il sogno di diventare star della boxe realizzato soltanto da una delle due: grazie al sostegno disinteressato dell'altra.

Se mai ci fosse modo di traslare il glossario del calcio in una nicchia di esperti, lui ne farebbe parte. Non si perde una svista arbitrale né gli umori social del mondo delle curve

Tra risposte clamorosamente sbagliate, momenti trash, risate e polemiche tirate fuori dal cassetto nelle fasi di maggiore stanca o di calo degli ascolti, a The Couple c’è spazio anche per i momenti di riflessione intensa. Nell’ultima puntata della nuova trasmissione di Canale 5 condotta da Ilary Blasy c’è stato stato spazio per il racconto della storia di Lucia e Irma Testa, le sorelle di Torre Annunziata che sognavano di diventare stelle della boxe. Un sogno realizzato soltanto da una delle due, grazie ai sacrifici disinteressati dell’altra.

Irma Testa e la sorella Lucia, il sogno della boxe

Nel corso della puntata la conduttrice ha chiamato Irma e Lucia in White Room e ha mandato in onda un contributo filmato, coi loro momenti più significativi nella trasmissione. Ed è qui che è venuto fuori il racconto della parabola umana e sportiva delle due sorelle. La prima a salire sul ring è stata Lucia, Irma ha iniziato proprio sulle orme della maggiore: “Ho seguito mia sorella e ho pensato, qui non smetto più”. Solo che poi Lucia ha smesso, ha iniziato a lavorare in un ristorante e coi soldi guadagnati ha aiutato Irma. “Servivano soldi per trasferirmi ad Assisi con la Nazionale, me li ha dati lei. Lucia ha fatto fatica a tornare in palestra, è come se rivivesse quel sogno infranto. E io mi sento un po’ la causa di quel sogno infranto“, la confessione.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Il coming out prima dell’una, poi dell’altra sorella

Proprio ad Assisi Irma ha ‘scoperto’ la sua omosessualità. “Vivo con tutte donne e mi accorgo di guardare con occhi diversi una mia amica“. La prima a cui l’ha confidato, ovviamente, la sorella maggiore. “Quando mi ha spiegato ho pianto, ho avuto una bruttissima reazione”, le parole di Lucia. “Però poi ho capito, perché tempo dopo ho vissuto la stessa cosa. Mi sono innamorata subito di Roberta, la mia vita è cambiata”. Già, anche Lucia ha scoperto di essere attratta dalle persone del suo stesso genere. “Due figlie, due lesbiche”, hanno scherzato Irma e Lucia ripensando alla battuta di mamma Anna.

La sorpresa di mamma Anna a Irma e Lucia: “Orgogliosa”

E proprio la mamma si è materializzata in stanza per una sorpresa alle sue figlie. “Mi dispiace non avervi potuto dare la serenità che un genitore dà ai figli, che ci si aspetta da una mamma. Sono fiera di voi, orgogliosa delle ragazze che siete oggi”, le sue parole tra le lacrime. Anna che ha sempre appoggiato Irma e Lucia in tutto e per tutto. “Se vinco un milione compro casa a mia mamma e poi voglio avere un bambino”, l’ammissione di Lucia. E il sogno della maternità è forte anche per Irma: “Spero non diventi un rimpianto, ci terrei tantissimo”.

Irma Testa: “Sport e omosessuali, pregiudizi solo da fuori”

Ma come è accolto il coming out nel mondo dello sport? “Nella società ci sono un po’ più di pregiudizi, all’interno dello sport invece non ne ho trovati“, la sottolineatura di Irma Testa. “Sono semmai più fuori da questo mondo verso gli atleti. Gli omosessuali non sono visti più come esseri perfetti, sono considerati imperfetti. E sappiamo come gli atleti dovrebbero incarnare la perfezione. Se la considero una macchia, l’omosessualità? Io no, ma gli altri sì“. Una colpa, invece, Irma se la porta dentro: “Fare la pugile era il sogno di Lucia, non il mio. Lo è diventato dopo. A 15 anni non puoi mettere da parte il tuo sogno per far inseguire il sogno di un’altra. Mi sono sentita un’egoista, ma se avessi rinunciato non ce l’avrebbe fatta nessuna delle due”.