Chi è Irma Testa, la prima medaglia olimpica femminile italiana nel pugilato prende parte a The Couple condotto da Ilary Blasi

La pugile di Torre Annunziata in televisione in coppia con la sorella Lucia: la prima volta in palestra da bambina e l'ascesa inarrestabile di una donna incredibile, capace di superare ogni ostacolo

Per Mohammad Alì, nato Cassius Clay, la filosofia che lo ha trascinato sul ring da pugile nulla è se non “Vola come una farfalla, pungi come un’ape”. Perché il pugilato è disciplina, rigore, sacrificio e pathos rimanendo leale e onesto verso l’avversario e sé stessi.

Quando si deve scrivere, o citare, Irma Testa lo si deve per l’arte della boxe che la vuole Butterfly e anche una donna dotata di un coraggio senza paragoni, nella nostra storia. E nello sport italiano. Ha sapto spalancare porte che le donne, nella boxe, avevano trovato chiuse e da donna ha speso la sua bellezza, il suo talento perché divenisse un patrimonio di tante, tutte quelle compagne che hanno accarezzato l’idea di poter tentare. Con sua sorella Lucia, che l’ha ispirata nella sua giovinezza, partecipa a The Couple, game show condotto da Ilary Blasi e in onda da lunedì 7 aprile in prima serata su Canale5.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

La boxe italiana prima di Irma Testa

Prima di Irma Testa, per comprendere quanto sia stata in grado di mutare la direzione, non c’era stata una riga nella memoria della boxe femminile azzurra, un risultato, un frammento di verità davvero.

La sua fierezza si intuisce appena, ma è scritta nella sua determinazione: prima pugile donna a partecipare a un’Olimpiade, Rio de Janeiro 2016, prima a vincere una medaglia, bronzo a Tokyo 2020, guida della boxe italiana nel suo complesso anche perché in Giappone non riesce a partecipare nessun pugile uomo e dopo pochi mesi dal bronzo capace di fare coming out con la consapevolezza di sempre e ovviamente lo stesso coraggio a guidarla dopo aver acceso i riflettori su temi poco mediatici. Irma arriva a Parigi da campionessa del mondo della 57 kg e con l’idea di salire un altro grandino fino all’oro. Ma ciò non succede, almeno per ora.

Gli inizi a Torre Annunziata

La storia di questa ragazza inizia a Torre Annunziata, non troppo distante da Napoli ma dalla giusta distanza, quella che occorre per osservare il Golfo dall’esatta metà che spacca e divide Partenope dalla Penisola Sorrentina. Irma Testa è nata il 28 dicembre 1997 a Torre, dove tutto ha un suo principio, ma nulla è ovvio in questa vita anche se la sorella che l’accompagna in questo nuovo progetto televisivo e che oggi fa un mestiere distante anni luce dalla boxe, la avvicina al ring.

È una ragazzina, ha solo dodici anni, quando si mette in testa di entrare ed allenarsi nella palestra che è già il suo riferimento, la “Boxe vesuviana” a Torre Annunziata. Il suo maestro, Lucio Zurlo, prima la scoraggia e poi la prende sotto la sua protezione. La butta sul ring, ma ha ragione lei. Ci sa fare.

La carriera in ascesa fino alle Olimpiadi

Nel 2012, a 15 anni vince già un bronzo al campionato europeo junior, mentre l’anno dopo vince un oro nei 52 kg junior ai Mondiali giovanili. Poi continua a vincere argenti, prima ai Mondiali Youth del 2014 e anche alle Olimpiadi giovanili di Nanchino sempre del 2014.

Prosegue e si aggiudica l’oro ai Mondiali Youth nella 57 kg e vince anche il premio come migliore atleta della competizione. Vuole le Olimpiadi di Rio, ottiene questo risultato storico ma il cuore va oltre la testa e paga a caro prezzo l’inesperienza, l’emozione e anche lo stato di forma. Scossa, non si arrende e nel 2019 diventa la nuova campionessa europea.

Il bronzo di Tokyo

Va a Tokyo e torna con un bronzo storico per l’Italia e la sua città. La leggerezza la porta a guidare un cambio anche nella vita pubblica quando dichiara il suo orientamento sessuale e di avere una compagna, scelta che vuole essere di sostegno alla comunità LGBTQIA+ nell’ambito del mondo dello sport.

Nel suo coming out, Irma ha descritto il peso dell’invisibilità, soprattutto in un ambiente sportivo tradizionalmente maschile come quello della boxe: “Per anni ho avuto paura di essere giudicata, esclusa. Di perdere sponsor, opportunità. Poi ho capito che nessuna vittoria vale quanto quella di essere libera”, ha detto in una delle tante interviste seguite alla prima al Corriere della Sera.

Anche a Le Iene parla del suo rapporto con la compagna, Alessandra, con la quale ha deciso di rilasciare delle dichiarazioni e rendere pubblica la loro relazione. ha un rapporto stupendo con la sorella Lucia, concorrente con lei nel game show di Ilary Blasi, e la madre mentre il rapporto con il padre si è andato ricostruendo.

La delusione di Parigi

Dopo la delusione ricevuta durante le ultime Olimpiadi di Parigi 2024, da campionessa mondiale vinti a Nuova Delhi Irma Testa si appresta a non archiviare del tutto quel rammarico ma a ricominciare, come sempre.

Non senza ammettere come spesso lo sport non sia adeguato a sostenere economicamente l’atleta, come ha detto la stessa campionessa da sempre nella Polizia, Gruppo Fiamme Oro, per segnalare le difficoltà economiche. Questa, come The Couple, è l’ennesima impresa della campionessa chiamata ad abbattere un nuovo limite.