Sport oggi in tv, la programmazione di venerdì 11 luglio: al via i Mondiali di nuoto a Singapore

Tutti gli appuntamenti sportivi da seguire oggi in diretta TV fra calcio, ciclismo, tennis e molto altro

Una giornata ricca di grandi appuntamenti sportivi attende gli appassionati davanti alla TV. Oggi protagonista assoluto è sicuramente il calcio, con match di rilievo sia maschili che femminili, ma non mancano appuntamenti imperdibili di ciclismo e ciclismo femminile, con tappe importanti del Tour de France e del Giro d’Italia Women. Spazio anche al tennis con le intense semifinali maschili di Wimbledon, evento top nel panorama internazionale. Gli amanti del pallanuoto femminile potranno seguire varie sfide dei Mondiali Singapore 2025, alcune in chiaro altre dietro abbonamento Sky Sport. Inoltre, la atletica leggera offre l’atteso appuntamento della Diamond League dal Principato di Monaco, con dirette su Rai Sport e Sky Sport Arena. Un palinsesto variegato e stimolante, perfetto per soddisfare ogni passione sportiva nel corso di tutta la giornata.

Gli eventi sportivi trasmessi oggi in diretta TV

Atletica Leggera

20:00 Diamond League, Principato di Monaco (Rai Sport, Sky Sport Arena)

Calcio

01:00 Talleres-San Lorenzo, Liga Profesional (Sportitalia)

Ciclismo

12:00 Tour de France, 7a tappa Saint Malo-Mur de Bretagne Guerlédan (Eurosport)

Ciclismo Femminile

12:45 Giro d’Italia Women, 6a tappa Bellaria Igea Marina-Terre Roveresche (Orciano di Pesaro) (Rai Sport)

Pallanuoto Femminile

07:45 Francia-Gran Bretagna, Mondiali Singapore 2025 (Sky Sport Mix, a pagamento)

Tennis

12:00 Wimbledon, 12a giornata (Sky Sport Tennis, a pagamento)

