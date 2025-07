Sport oggi in tv, la programmazione di oggi: Sinner alle 14.30 e la I tappa del Tour

Scopri tutti gli eventi sportivi di oggi con orari, descrizioni e canali tv in chiaro e pay

La giornata sportiva di oggi si presenta ricca di appuntamenti imperdibili che coinvolgono diverse discipline. Tra gli appuntamenti più attesi troviamo il calcio con il prestigioso Mondiale per club Usa 2025, che vede impegnate squadre di alto livello come PSG, Bayern Monaco, Real Madrid e Borussia Dortmund. Ampio spazio anche per il rugby con i Test Match internazionali che mettono di fronte selezioni di valore come Nuova Zelanda-Francia e Argentina-Inghilterra. Gli appassionati di atletica leggera non possono perdere la Diamond League in scena a Eugene, con dirette su canali pay e gratuiti. Il tennis rimane protagonista con Wimbledon: in campo anche Sinner alle 14-30, mentre il ciclismo presenta la 1a tappa del Tour de France, con dirette su Rai 2 ed Eurosport. Infine, da non perdere il calcio femminile con il match Galles-Olanda valido per gli Europei Svizzera 2025. Una giornata intensa, con eventi diffusi su emittenti sia in chiaro che in abbonamento, per tutti i gusti e passioni sportive.

Gli eventi sportivi trasmessi oggi in diretta TV

Atletica Leggera

22:00 Diamond League, Eugene (Sky Sport Max – pay)

22:00 Diamond League, Eugene (Rai Sport)

Calcio

18:00 Mondiale per club Usa 2025: PSG-Bayern Monaco (Dazn – pay)

22:00 Mondiale per club Usa 2025: Real Madrid-Borussia Dortmund (Dazn – pay)

22:00 Mondiale per club Usa 2025: Real Madrid-Borussia Dortmund (Canale 5)

Calcio femminile

18:00 Europei Svizzera 2025: Galles-Olanda (Rai Sport)

Ciclismo

13:00 Tour de France, 1a tappa Lille-Lille (Eurosport)

14:00 Tour de France, 1a tappa Lille-Lille (Rai 2)

Rugby

09:05 Test Match: Nuova Zelanda-Francia (Sky Sport Max – pay)

17:10 Test Match: Sudafrica-Italia (Sky Sport Max – pay)

21:40 Test Match: Argentina-Inghilterra (Sky Sport Arena – pay)

Tennis

12:00 Wimbledon, 6a giornata (Sky Sport Tennis – pay)

12:00 Wimbledon, 6a giornata (Sky Sport Arena – pay)

14:30 Wimbledon, 6a giornata (Sky Sport Tennis – pay)

18:35 Wimbledon, 6a giornata (Sky Sport 1 – pay)

20:45 Wimbledon, 6a giornata (Sky Sport 1 – pay)

