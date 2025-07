Diogo Jota, l’omaggio commosso degli Oasis al concerto e lo strazio della moglie

Commozione per la prematura scomparsa del calciatore del Liverpool. Gli Oasis lo ricordano in concerto, il club ha deciso di onorarne il contratto

Un figlio che si chiama Diego e la tesi di laurea sugli stadi di proprietà in Italia. Il calcio quale filo conduttore irrinunciabile tra passione e professione. Per Virgilio Sport indaga, approfondisce e scandaglia l'universo mondo dello sport per antonomasia

La tragica morte di Diogo Jota e del fratello André Silva ha sconvolto il mondo del calcio e non solo. Il 28enne attaccante del Liverpool ha perso la vita in un drammatico incidente stradale in Spagna. Il dolore si è subito allargato oltre i confini sportivi, coinvolgendo tifosi, artisti come gli Oasis che hanno dedicato un omaggio al calciatore e pure semplici cittadini.

Gli Oasis ricordano Diogo Jota in concerto

Anfield si è riempita di fiori, sciarpe e maglie: un omaggio spontaneo dei tifosi alla memoria del loro numero 20. Anche Jordan Henderson, visibilmente commosso, ha lasciato un tributo. Ma la scena più toccante è arrivata da Cardiff: durante il concerto della reunion degli Oasis, sullo schermo è apparsa la foto di Jota mentre suonavano Live Forever. Un applauso da 75mila persone ha unito musica e sport in un momento di struggente bellezza.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Il tributo del Liverpool che onorerà il contratto

Bello, intanto, anche il gesto del Liverpool che ha deciso di sostenere economicamente la famiglia versando comunque gli ultimi due anni di contratto di Jota. Ricorderete come anche la Fiorentina fece altrettanto durante la terribile vicenda riguardante la prematura scomparsa di Davide Astori. Ai funerali a Gondomar, erano presenti tanti compagni di squadra, lo staff tecnico e anche l’allenatore Arne Slot. Jota aveva fondato lì un’accademia calcistica per i giovani del posto.

Le strazianti immagini della moglie

In queste ore stanno circolando sul web le immagini della moglie di Diogo Jota. Il giocatore portoghese aveva 3 figli e si era sposato giusto una decina di giorni fa. Anche al Mondiale per Club il pensiero è stato ricorrente nei confronti di questo sfortunato ragazzo: sono state piuttosto forti anche le immagini di Cancelo e Neves che piangevano a dirotto durante il minuto di silenzio.