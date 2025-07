Inter: faccia a faccia decisivo su chat tra Thuram e Lautaro, Marotta intanto vende

Nerazzurri molto attivi sul mercato con priorità alle cessioni. Ma intanto arrivano buone notizie dallo spogliatoio dove sarebbe tornata l'armonia

La ricordate la pubblicità dell’ultima telefonata che allunga la vita? In questo caso non siamo a quei livelli, però di certo il faccia a faccia tra Thuram e Lautaro può rappresentare la molla decisiva per riportare in alto l’Inter. Non c’è stato bisogno di un confronto telefonico: il chiarimento è avvenuto via chat per la felicità di tutti i tifosi nerazzurri. Intanto Marotta passa all’incasso: ecco i giocatori in uscita da cui trarre linfa vitale per fare mercato.

Thuram e Lautaro di nuovo in sintonia

L’Inter ha vissuto settimane decisamente movimentate dopo la finale di Champions con il PSG. Dalla voglia di addio di Calhanoglu alle polemiche di Lautaro Martinez che avevano acceso una miccia all’interno dello spogliatoio nerazzurro. Oggi le tensioni sembrano alle spalle: il Toro e Thuram hanno chiarito le incomprensioni con un confronto diretto, ristabilendo l’armonia nel gruppo.

Grazie anche alla mediazione di Chivu e al sostegno dei senatori italiani, la chat di squadra è tornata attiva e il clima è sereno. I due attaccanti sono pronti a ripartire uniti con l’obiettivo comune di vincere. La ThuLa 2.0 è già realtà, con il Biscione che punta forte sulla loro intesa per la nuova stagione.

Marotta a caccia del tesoretto: ecco i giocatori in uscita

Ma intanto c’è chi deve lavorare affinché torni il sereno pure dal punto di vista finanziario. Beppe Marotta è alla ricerca del cosiddetto tesoretto che gli permetterebbe di fare mercato anche in entrata. Occhio alla posizione di Yann Bisseck sul quale si è fiondato l’Aston Villa. La valutazione del giocatore è di una 30ina di milioni di euro. Considerato che fu pagato appena 7, sarebbe una bella plusvalenza per l’Inter.

Restano in uscita anche Frattesi e Asllani in un centrocampo che a questo punto potrebbe radicalmente cambiare forma. Pure Calhanoglu, infatti, dovrebbe lasciare Milano e la Serie A: nel caso del turco si profila un sempre più probabile ritorno in patria.

I colpi in entrata: la priorità è Leoni

Poi naturalmente bisogna pensare anche ai rinforzi. La difesa è un po’ vecchietta: Darmian, De Vrij e Acerbi non sono più di primo pelo. Ecco perché l’Inter vorrebbe aggiungere al roster anche un centrale promettente come Giovanni Leoni che di anni ne ha solamente 18. Il Parma, però, è una bottega assai cara. Per ridurre l’esborso monetario i nerazzurri pensano a qualche contropartita come Carboni, Sebastiano Esposito o Stankovic.

Se Sommer dovesse andare al Galatasaray, poi, ci sarebbe bisogno anche di un nuovo numero 1. Tutto è in divenire, insomma. A centrocampo, infine, Rovella resta l’obiettivo primario. Sarà un’estate bella piena per Marotta e Ausilio. L’Inter è destinata a cambiare pelle. La priorità era ritrovare l’armonia nello spogliatoio: da questo punto di vista un bel passo avanti è stato compiuto.