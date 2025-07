Mondiale per club, Inzaghi eliminato dal Fluminense: sui social scatta la vendetta dei tifosi dell’Inter

L’Al-Hilal sconfitto nei quarti di finale, negato anche un rigore nel finale: i supporter nerazzurri non perdonano sul web

Finisce ai quarti di finale il Mondiale per club di Simone Inzaghi: l’Al-Hilal viene eliminato dal Fluminense, vittorioso per 2-1 in una gara segnata dalle polemiche nel finale per un rigore negato ai sauditi. Ma ai tifosi dell’Inter non importa: la vendetta social nei confronti dell’ex è implacabile.

Mondiale per club, il Flu elimina Inzaghi

Dopo aver fatto fuori Pep Guardiola e il Manchester City, Simone Inzaghi deve ingoiare il boccone amaro dell’eliminazione dal Mondiale per club da parte del Fluminense, formazione brasiliano che già aveva fatto fuori l’Inter. Di Martinelli ed Hercules i gol della squadra sudamericana, in mezzo il momentaneo pareggio del solito Marcos Leonardo.

Il rigore negato all’Al-Hilal

Nel finale, l’episodio che Inzaghi ricorderà a lungo: nei minuti di recupero ancora Marcos Leonardo non riesce a raggiungere il pallone su un cross dopo un contatto col connazionale Samuel Xavier. L’arbitro Makkelie non ha dubbi e indica il dischetto del rigore, ma dopo una Var review fa marcia indietro, giudicando l’episodio come un normale contatto di gioco. Inzaghi assiste allibito in panchina, mentre in campo va in scena la protesta furiosa di Sergej Milinkovic-Savic, che non servirà però a far cambiare idea al direttore di gara.

La vendetta social dei tifosi dell’Inter

La sconfitta e la beffa per Inzaghi scatenano ovviamente la vendetta social dei tifosi dell’Inter: sul web sono migliaia i commenti dei fan nerazzurri che godono per l’eliminazione del loro ex allenatore. “Soldone Inzaghi eliminato, rigore negato nel finale… che bella serata”, commenta su X Cuoreneroazzurro. “Simone Inzaghi è scappato dall’Inter per non essere eliminato dal Fluminense e alla fine è stato comunque eliminato dal Fluminense. Godo”, aggiunge ImRox.

“Spiaze, ma neanche tanto”, scrive Massimo. “Pareggio con il Real ed eliminato il M City con una grandi imprese, poi eliminato dal Fluminense: grandi imprese nelle singole partite, poi sconfitte brucianti quando conta. La storia di Inzaghi ben rappresentata anche in questo Mondiale per club”, commenta Phenom. “Con una squadra di mostri ha saputo perdere contro la Fluminense. Scarso come pochi. In assoluto un mediocre”, attacca Simone.