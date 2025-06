Mondiale per Club, Inter in affanno: Marotta fa chiarezza su Bonny e Calha ma i tifosi chiedono di più dal mercato

Le dichiarazioni del presidente nerazzurro non sembrano convincere i tifosi della Benamata, che sui social esprimono delusione dopo il 2-1 con l'Urawa e chiedono alla società un mercato di livello

L’Inter di Cristian Chivu trova la sua prima vittoria superando in rimonta i giapponesi dell’Urawa Red Diamonds nella seconda giornata del Mondiale per Club e avvicina il passaggio del turno, che all’ultima giornata i nerazzurri si andranno a giocare con gli argentini del River Plate. Il successo, firmato dal duo argentino Lautaro e Valentin Carboni nel finale, era stato introdotto dalle parole sul calciomercato del presidente Marotta nel pre-gara. Dichiarazioni che, al termine del match, sembrano non soddisfare i tifosi, letteralmente scatenati sui social.

Inter in affanno

L’Inter fatica oltremodo a piegare i giapponesi dell’Urawa Red Diamonds nella seconda gara del Mondiale per Club. Certo, le attenuanti per Cristian Chivu non mancano, ma la prova ha evidenziato evidenti limiti nella formazione nerazzurra, che in avvio ha provato ad abbandonare il classico 3-5-2 di “inzaghiana” memoria per tentare l’esperimento 3-4-2-1.

Esperimento fallito, visto che i due trequartisti, Sebastiano Esposito e Nikola Zalewski sono rimasti negli spogliatoi all’intervallo, con l’Inter costretta a rincorre dopo il gol di Watanabe incassato dopo appena dodici minuti. Nel finale di gara, ci pensano Lautaro e Carboni a ribaltare tutto, ma è evidente che così non va e, sui social, i tifosi chiedono investimenti di mercato importanti.

Marotta aggiorna su Bonny e Calhanoglu

D’altra parte, nemmeno le parole di Marotta prima del match sembrano essere sufficienti a placare i timori del popolo interista. Intervenuto ai microfoni di SportMediaset, il presidente ha, infatti, spiegato: “Questa è una situazione anomala, per noi, come per tutte le altre squadre, ma stiamo allestendo la rosa per la prossima stagione“.

Poi, sui due temi della settimana – Bonny e Calhanoglu -, il patron della Benamata conferma l’interesse per l’attaccante del Parma e frena per la partenza dell’ex Milan: “Bonny è un giocatore sul nostro taccuino, ma non abbiamo ancora negoziato in modo approfondito, lo faremo con calma. Occorre vedere la volontà del Parma, però ci interessa. Calha? È un professionista. Non abbiamo nessun riscontro negativo da attribuirgli, quindi è qui con noi. Richieste? Non ne abbiamo avute di ufficiali, è a tutti gli effetti un giocatore dell’Inter“.

La delusione dei tifosi nerazzurri

Sui social, i tifosi non nascondono la propria delusione per la prestazione di Seattle e chiedono di più dal mercato. “Una squadra inguardabile!” sentenzia qualcuno e poi: “Mercato? E che parola è? Noi qua è quasi 5 anni che non ne sappiamo significato”, rincara la dose un altro tifoso. “Manca un trequartista, è da un po’ che manca”, si legge e anche: “Devono prendere giocatori che saltano l’uomo, siamo lenti e impacciati”, “Prendete Nico Paz“, “Non va bene nulla. Bisogna essere lungimiranti e guardare lontano. La squadra è a pezzi, serve qualità dal mercato ed acquistare qualche titolare”.