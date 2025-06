Inter, prove di futuro senza Calhanoglu: Sucic subito titolare col Monterrey, chance anche per Luis Henrique

Il turco non al meglio e al centro di voci di mercato, Chivu lancia l’ultimo arrivato con Barella e Mkhitaryan, pure il brasiliano potrebbe partire dal 1’

L’Inter del futuro sarà senza Hakan Calhanoglu? L’interrogativo è lecito dopo le ultime voci di mercato sul turco, intanto Cristian Chivu lo terrà in panchina nella sua gara d’esordio con i nerazzurri contro il Monterrey, nel Mondiale per club: al suo posto pronto il croato Petar Sucic. Ma anche l’altro acquisto Luis Henrique potrebbe trovare spazio dal 1’.

Inter senza Calhanoglu contro il Monterrey

La forma di Hakan Calhanoglu non è delle migliori, ma anche la testa del turco potrebbe non essere focalizzata al 100% sull’Inter: ecco perché Cristian Chivu terrà molto probabilmente in panchina il regista nella sfida di domani notte contro il Monterrey a Los Angeles, gara che segnerà il debutto dei nerazzurri nel Mondiale per club.

Il Galatasaray corteggia Calha, che non sembra essere indifferente all’idea di andare a giocare in Turchia, ma Marotta e Ausilio sono già stati chiari: per il suo cartellino servono 40 milioni di euro. E, in attesa di sviluppi di mercato, Calhanoglu si accomoderà in panchina.

Sucic subito titolare per Chivu

Al posto del turco Chivu è pronto a dare fiducia a Petar Sucic, il 21enne bosniaco di passaporto croato che l’Inter è andata a prendere dalla Dinamo Zagabria per una cifra pari a 14 milioni di euro più bonus. Mezz’ala con buon fisico, ottima tecnica e una certa propensione al gol – come dimostrato dai 7 gol segnati nell’ultima stagione (2 dei quali in Champions League) – Sucic può giocare anche da regista, davanti alla difesa, la posizione naturale di Calhanoglu nella quale però Chivu, intenzionato a ripartire dal 3-5-2 “inzaghiano”, potrebbe proporre anche uno tra Barella e Mkhitaryan. Insomma, la gara contro il Monterrey potrebbe rappresentare una finestra sul futuro centrocampo dell’Inter, nel caso in cui Calhanoglu dovesse davvero fare le valigie.

Chance dal 1’ per Luis Henrique

Contro il Monterrey potrebbe trovare spazio dal 1’ anche Luis Henrique, l’esterno brasiliano che l’Inter ha prelevato dal Marsiglia per aggiungere un elemento abile nell’uno contro uno alla sua rosa. Teoricamente Luis Henrique sarebbe il vice-Dumfries, ma con Dimarco e Carlos Augusto ancora non al meglio l’ex OM potrebbe trovare spazio sulla fascia sinistra.