Mondiale per club: Palmeiras-Porto che spettacolo, il Botafogo vince e debutta ex Inter Correa

Tanti gioielli in campo al MetLife Stadium, ma nel Gruppo A proprio non si segna. Il Botagofo stende 2-1 i Seattle Sounders: in campo anche El Tucu

Ci sono 0-0 e 0-0. Come quello scialbo tra Inter Miami e Al Ahly nonostante la presenza di Messi in campo e come quello tra Palmeiras e Porto, che invece ha regalato spettacolo, occasioni e talenti in vetrina. Bene il Botafogo degli ex Inter Alex Telles e Correa, che all’esordio al Mondiale per club ha battuto i Seattle Sounders.

Mondiale per club: Palmeiras-Porto senza reti

Nel Gruppo A proprio non si segna. Dopo lo 0-0 dell’Inter Miami di Messi e Suarez con l’Al Ahly, ecco il pareggio a reti bianche tra Palmeiras e Porto. Tra le fila dei lusitani subito in campo il nuovo acquisto da 15 milioni di euro più 4 di bonus Gabri Veiga, tornato in Europa dopo due stagioni da nababbo in Arabia Saudita con tanto di rifiuto alla corte del Napoli post scudetto di Spalletti.

Al MetLife Stadium, nel New Jersey, le due squadre hanno dato vita una partita scoppiettante, con i brasiliani che ai punti avrebbero forse meritato l’intera posta in palio per la qualità del gioco espresso.

Da Estevao a Mora: quanti gioielli in vetrina

Se l’ottimo ed eterno Weverton – 37 anni – ha tenuto a galla il Verdão nel primo tempo con alcune parate decisive, nella ripresa i sudamericani hanno sfiorato il gol con Murilo che ha preso il palo di testa. È vero, il match tra le due favorite del Gruppo A non ha prodotto gol, ma è stata comunque l’occasione per vedere all’opera diversi talenti della ‘new era’.

Il Palmeiras si è affidato a Estevao, già acquistato dal Chelsea e ribattezza in patria ‘Messinho’, e Vitor Roque, mentre il Porto ha risposto con Rodrigo Mora e appunto Gabri Veiga. L’esordio dei quattro non è stato memorabile, ma avranno tutto il tempo per riscattarsi.

Il Botafogo degli ex Inter parte subito bene

Debutto da tre punti al Mondiale per club per il Botagofo campione in carica del Brasile e dell’ultima Libertadores. Il Fogão supera 2-1 i Seattle Sounders, tra l’altro al Lumen Field, stadio in cui gioca la compagine americana, grazie ai due gol realizzati nel primo tempo da Jair, su assist dell’ex Inter Alex Telles, e Igor Jesus, che concretizzato l’assist di Vitinho.

A inizio ripresa in campo anche El Tucu Correa, che ha chiuso la sua esperienza in Italia con la maglia nerazzurra per indossare quella del Botafogo. Al 75′ Seattle ha accorciato le distanze con il colpo di testa di Cristian Roldan deviato da Igor Jesus, senza poi riuscire a trovare il gol del pareggio. Nel Gruppo B i sudamericani agganciano in vetta il PSG a quota 3, Sounders e Atletico Madrid fermi a zero.