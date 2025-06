Diretta Live Inter-Urawa seconda giornata Mondiale per Club: nerazzurri sotto all'intervallo! Watanabe porta avanti gli asiatici

Sarà il Lumen Field di Seattle a ospitare la partita tra Inter-Urawa. L’impianto ha una capienza complessiva di 68.740 posti a sedere. Qualche curiosità? Lo stadio oltre ad aver battuto il record nel 2007 di 68 331 persone in occasione del match tra Seahawks e San Francisco 49ers, nel videogioco The Last of Us Parte II è presente e viene utilizzato come base dal Washington Liberation Front.