Inter-Urawa, primo tempo da incubo a Seattle: la rabbia dei tifosi nerazzurri contro Dimarco, anche Chivu nel mirino

Sorpresa a Seattle con la formazione nerazzurra che si fa beffare dall’Urawa Red Diamonds nel secondo match del Mondiale per club: i tifosi interisti scatenati sui social

Un primo tempo complicato, tanto possesso palla e nessun gol per l’Inter. Il Mondiale per club si sta rivelando più complicato del previsto per i nerazzurri reduci da un finale di stagione deludente. I primi 45 minuti del match contro i giapponesi dell’Urawa non cancellano i dubbi anche sulla gestione Chivu che resta sotto osservazione.

Il gol che spaventa l’Inter

Un primo tempo difficile e anche un po’ strano quello che vive l’Inter contro l’Urawa. La squadra di Cristian Chivu parte bene e mette subito sotto pressione i giapponesi ma non riesce a trovare il gol del vantaggio e alla prima occasione viene punita da un’azione di contropiede degli avversari che trovano la rete del vantaggio con Watanabe.

Inter-Urawa: tutte le emozioni del match

Dimarco e Asslani nel mirino

La stagione dell’Inter ha vissuto un epilogo disastroso con la sconfitta nella finale di Champions League. Una partita da dimenticare che ha visto in grande difficoltà uno dei giocatori che sono stati fondamentali nel corso del ciclo di Simone Inzaghi: Federico Dimarco. L’esterno, diventato uno dei simboli dell’Inter, sembra essersi un po’ smarrito dopo la brutta prestazione con il PSG e anche nel match contro l’Urawa fa grande fatica: “Dimarco è preoccupante – scrive Giulia – O ritorna almeno parente di quello che era o la vedo male”. E sono tante le critiche che arrivano al giocatore con alcuni tifosi che arrivano a definirlo una “sciagura”. Ma Dimarco non è l’unico giocatore nel mirino, tante critiche arrivano anche ad Asslani: “Se non ne beccano una neanche con gli Urawa Red Diamonds…”.

Le critiche a Chivu

Ovviamente l’osservato speciale numero 1 in queste partite del Mondiale per club è Cristian Chivu. L’addio a sorpresa di Simone Inzaghi e la ricerca del nuovo allenatore sono stati vissuti con tanta apprensione dai tifosi nerazzurri. Il pareggio nel match inaugurale contro il Monterrey non ha fugato i dubbi, il primo tempo contro l’Urawa comincia a suonare come un campanello d’allarme: “Vediamo che prenderanno a ottobre al posto di Chivu per portare la squadra almeno al quarto posto”, scrive un tifoso. Mentre Luca commenta: “Eppure mi avevano giurato che la colpa fosse solo di Inzaghi”.