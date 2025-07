Inter, Chivu cerca la cura al veleno nello spogliatoio: la mossa del tecnico dopo le parole di Lautaro e le polemiche social

Il tecnico ha chiuso la squadra in albergo e organizzato un lungo faccia a faccia tra i giocatori per provare a sanare la frattura tra Lautaro e i compagni

Cristian Chivu sta provando a tenere insieme i pezzi dell’Inter, frantumata nelle ultime ore dalle accuse di Lautaro Martinez ad Hakan Calhanoglu e dalla reazione dei compagni di squadra, in primis Marcus Thuram: ecco cosa ha fatto il tecnico rumeno per provare a restituire ai nerazzurri l’unità nello spogliatoio.

Inter, Chivu al centro di uno spogliatoio spaccato

Quando ha firmato per l’Inter, Cristian Chivu sapeva di dover dare nuove motivazioni e un gioco diverso ai nerazzurri, ma probabilmente non si aspettava di dover restituire loro addirittura l’unità di squadra. Invece, dopo le accuse di Lautaro Martinez ad Hakan Calhanoglu e la risposta social del turco, condivisa da due pesi massimi come Marcus Thuram e Denzel Dumfries, il tecnico s’è ritrovato al centro di uno spogliatoio spaccato.

La cura proposta da Chivu

Chivu, però, ha deciso di non stare a guardare. Da allenatore non ha una lunga carriera, ma da giocatore ha fatto parte di spogliatoi con giocatori dall’ego gigantesco, a partire proprio da quello dell’Inter, da lui frequentato ai tempi di Zlatan Ibrahimovic, Walter Samuel, Samuel Eto’o, Javier Zanetti. E Chivu sa che, in caso di crisi di spogliatoio, la cosa migliore da fare è provare a giocare a carte scoperte, mettere tutti i problemi in piazza e provare a parlarne nella maniera più sincerame possibile.

Chivu e la squadra: faccia a faccia in hotel

Nella notte seguita allo sfogo di Lautaro, alla risposta di Calhanoglu e soprattutto al like social di Thuram, Chivu ha riunito in albergo tutti i giocatori dell’Inter. Anzi, secondo quanto riportato da Fanpage, li ha praticamente chiusi nell’hotel di Charlotte: dentro solo lui e i giocatori, fuori invece dirigenti e staff tecnico. Non si sa se al faccia a faccia ha partecipato in collegamento video anche Calhanoglu, attualmente in Turchia, ma non è da escludere.

Sull’esito dell’incontro nessuna indiscrezione: la speranza dei tifosi – ma anche del presidente Beppe Marotta – è che la cura proposta da Chivu sia riuscita a fare da antidoto al veleno che ha contaminato lo spogliatoio nerazzurro.