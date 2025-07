Faida Inter, tutti contro Lautaro: Thuram e Arnautovic si schierano con Calhanoglu. E spunta pure il like della moglie di Inzaghi

Su Instagram il “mi piace” dei due attaccanti e di Gaia Lucariello al post del turco contro il capitano nerazzurro: le sue parole hanno fatto esplodere lo spogliatoio

La durissima replica di Hakan Calhanoglu all’attacco di Lautaro Martinez è stato solo l’inizio: Marcus Thuram e l’ex nerazzurro Marko Arnautovic hanno dato il proprio like al post del turco contro il capitano, confermando che l’atmosfera interna allo spogliatoio interista è probabilmente esplosiva e lo è stata anche nelle scorse settimane. E tra i “mi piace” è spuntato anche quello di Gaia Lucariello, moglie dell’ex allenatore Simone Inzaghi.

I like di Thuram e Arnautovic al post anti-Lautaro di Calhanoglu

Il richiamo all’unità lanciato da Lautaro Martinez dopo la sconfitta contro il Fluminense e l’eliminazione dell’Inter dal Mondiale per club si è trasformato in un clamoroso autogol, almeno sul piano mediatico.

L’attacco indirizzato verso Hakan Calhanoglu – come confermato dal presidente Beppe Marotta – si è ritorto contro l’Inter, mettendo a nudo l’atmosfera esplosiva che si respira e che probabilmente si respirava nello spogliatoio nerazzurro già da tempo. La durissima risposta via Instagram di Calhanoglu a Lautaro, infatti, ha ottenuto i like di Marcus Thuram e dell’ex nerazzurro Marko Arnautovic.

Thuram contro Lautaro

Il like di Thuram è ovviamente quello che fa più rumore: il francese è da due anni il compagno di reparto di Lautaro, l’uomo chiamato a duettare col capitano e che sul terreno di gioco ha mostrato l’intesa maggiore con l’argentino. Almeno nella prima parte di stagione: da febbraio in poi, infatti, Thuram ha segnato appena 4 gol (uno solo in campionato) ed il suo contributo al gioco dell’Inter è crollato.

Il rendimento in discesa era stato spiegato con una condizione fisica mai ottimale, a causa di diversi infortuni. Ma oggi, alla luce del like al post anti-Lautaro di Calhanoglu, il crollo di Thuram potrebbe avere anche una ragione diversa, almeno nell’interpretazione dei tifosi: “Non lo dico io, ma chi segue l’Inter e se ne é accorto da mesi che qualcosa non andasse con Thuram”, scrive su X Alzastovolume, sintetizzando il pensiero di molti interisti.

Il sospetto dietro il like della moglie di Inzaghi

Ma anche il like di Marko Arnautovic, ormai un ex nerazzurro dopo il mancato rinnovo del suo contratto, pone interrogativi sull’unità dello spogliatoio nerazzurro nel corso della stagione. Soprattutto perché scorrendo i “mi piace” al post di Calhanoglu, ne spunta anche un altro destinato ad alimentare ulteriori voci: si tratta del like di Gaia Lucariello, moglie di Simone Inzaghi.

Perché l’accanimento contro Lautaro da parte di una persona così vicina all’ex tecnico nerazzurro? In fondo l’argentino non ha mai criticato pubblicamente Inzaghi. Il like della Lucariello suona di fatto come un’ulteriore conferma che nel finale di stagione l’ambiente nerazzurro fosse assai meno sereno di quanto l’Inter sia riuscita a raccontare. E fa sorgere il dubbio che la squadra abbia pagato sul campo – nel pari con la Lazio che è costato lo scudetto e soprattutto nella fatale notte di Monaco di Baviera – divisioni che si portava dentro da tempo.