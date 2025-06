Inter, Thuram cita Antetokoumpo e Jordan per spiegare il crollo col Psg: valanga di critiche sui social

L’attaccante riporta le parole delle due stelle Nba e giudica positivamente la stagione dei nerazzurri: per gli interisti è troppo

Cosa è accaduto all’Inter in finale di Champions League contro il Psg? Per rispondere a questa domanda Marcus Thuram cita due stelle della Nba, Giannis Anterokoumpo e Michael Jordan, scatenando però una pioggia di critiche da parte dei tifosi nerazzurri.

Inter, Thuram torna sulla finale di Champions League

Anche gli americani non si spiegano cosa sia accaduto all’Inter nella finale di Champions League di Monaco di Baviera, persa malamente dalla squadra allora allenata da Simone Inzaghi contro il Psg. Intervistato dal New York Times, Marcus Thuram ha sposato la “linea Barella” per spiegare il 5-0 finale: “Nulla ha funzionato per noi quel giorno – ha detto il francese – Tutto ha funzionato per loro. E abbiamo visto il risultato”.

Il paragone con Antetokoumpo e Jordan

Allargando poi l’analisi all’intera stagione, Thuram ha rivendicato il cammino dell’Inter. E per farsi comprendere bene dai lettori a stelle e strisce ha citato due stelle Nba.

“Giannis Antetokoumpo rilasciò un’intervista dicendo che Michael Jordan non aveva fallito quando non vinse l’anello NBA. Penso che sia il modo giusto di vedere lo sport perché c’è anche il percorso – ha affermato Tikus – C’è il risultato, ovviamente. Siamo tutti competitivi. Vogliamo tutti vincere alla fine. Ma c’è il percorso che ci porta in finale”. E poi ha aggiunto: “Michael Jordan ha giocato 15 anni e ha vinto sei campionati. Gli altri nove anni sono stati un fallimento?”.

Le critiche dei tifosi dell’Inter

Per quanto condivisibile, la riflessione di Thuramha finito per esasperare i tifosi dell’Inter, che comprensibilmente non hanno ancora digerito il crollo di Monaco. “Se ti dichiari in giocabile, hai l’allenatore che fa il segno 3 di triplete e poi vinci zero allora sì, è fallimento”, attacca Lorenzo su X. “Questi non hanno capito che hanno rovinato la gloriosa storia dell’inter. Preferisco non vincere più niente per 5 anni che vederli ancora in nerazzurro”, aggiunge Bill.

“Ho dovuto controllare che non fosse una fake news… ma di che parla?”, protesta Antonio. “Caro Thuram il vostro problema è solo uno, prima fate i fenomeni dicendo di essere ingiocabili e ora fate queste interviste per giustificarvi:, datevi una svegliata che anche questa coppa ve la scordate continuando così!”, il commento di Eternoneroblu.