Inter, Barella fa autogol sulla finale di Champions: è bufera per il commento al disastro col Psg

Il centrocampista torna a parlare della sconfitta subita a Monaco di Baviera, ma le sue parole fanno infuriare i tifosi nerazzurri e scatenano gli sfottò di quelli rivali

Nicolò Barella torna a parlare della serata maledetta dell’Inter a Monaco di Baviera, ma il commento al 5-0 subito dal Psg scatena una bufera sui social network: tanti i tifosi innervositi dalle parole del centrocampista nerazzurro.

Inter, Barella torna sulla finale di Champions

Cosa è successo a Monaco di Baviera? Intervistato da Dazn, Nicolò Barella ha provato a rispondere alla domanda relativa al 5-0 subito dall’Inter contro il Psg nella finale di Champions League, un risultato che ovviamente fa ancora soffrire tutto il mondo nerazzurro. Il centrocampista non s’è sottratto alla domanda, pur ammettendo però di non conoscere di fatto la risposta.

Barella parla a Dazn

“Una risposta non ce l’ho e una spiegazione probabilmente non c’è”, ha dichiarato Barella in un contenuto che Dazn ha diffuso anche sui suoi canali social. “È un insieme di tanti fattori – ha poi proseguito -. Faccio fatica a dire ‘è successo perché…’. Abbiamo cercato di parlare tanto e di confrontarci anche tra i più grandi, non per trovare il colpevole ma per capire dentro di noi le nostre sensazioni: son state tutte diverse, quindi vuol dire che c’erano tanti elementi”.

Barella: la giornata storta e il percorso

Barella poi si è nasciato andare a due considerazioni che hanno finito per infiammare sui social i commenti dei tifosi dell’Inter e di quelli delle rivali dei nerazzurri. “Il calcio è così, può succedere di avere una giornata storta”, ha detto il centrocampista con un pizzico di fatalismo. “Purtroppo è arrivata in finale – ha poi aggiunto – e questo è il dispiacere più grande, però mi tengo il percorso. Abbiamo perso contro la squadra più forte del mondo e abbiamo vinto con le altre due più forti de mondo (ovvero Bayern Monaco e Barcellona, ndr). Quindi mi tengo questo percorso. E questa grandissima esperienza”.

La reazione dei tifosi anti-Inter

Sono proprio queste due ultime considerazioni a scatenare i social. I tifosi anti-Inter si concentrano sulla prima. “Grande Inter, i campioni del percorso!”, commenta il milanista Mrk su X. “Il trofeo del percorso che resterà negli almanacchi”, aggiunge il napoletano Lino. “Evviva, Coppa percorso Vinta!”, il commento sarcastico di Malakian. “Allora anche noi siamo campioni del percorso”, aggiunge con un pizzico di auto-ironia lo juventino Paolo, ricordando i k.o. dei bianconeri nelle finali.

Interisti infuriati

I tifosi dell’Inter, invece, si concentrata sulla prima parte delle dichiarazioni di Barella. “Partita storta? È uno scherzo? Avete rinunciato a giocare!”, attacca AmicodelP su Instagram. “Partita storta? Potevamo perdere 8-0!”, lo segue Met81. “A vedere come state giocando al Mondiale per club le partite storte sono tante…”, aggiunge Alexander. “In una partita storta l’Inter non può perdere 5-0, soprattutto se in finale di Champions”, aggiunge Backto. “Non condivido questo modo di analizzare la sconfitta, è un modo per far finta che non ci siano stati tanti problemi, quella sera e in stagione. Speravo in un po’ più di onestà intellettuale e di spirito critico”, l’analisi di Lunezia.