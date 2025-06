Juventus e Inter, il Mondiale per club vi fa ricchi: quanto guadagnano con gli ottavi

Juve al Mondiale per Club: già incassati oltre 30 milioni di euro. Ecco quanto potrebbero guadagnare nerazzurri e bianconeri in totale con i premi

La Juventus ha già fatto cassa al Mondiale per Club mentre l’Inter attende ancora. Ma, nel dettaglio, quanto possono guadagnare i due club italiani? Dopo i 132 milioni già incassati dai nerazzurri nel complessivo percorso in Champions, si aprono nuovi (e ancora più forti) spiragli economici: il Mondiale rappresenta un’occasione d’oro – non solo a livello sportivo – dati i ricchissimi montepremi previsti. Dopo la prima giornata della fase a gironi, intanto, anche il club nerazzurro ha già registrato entrate significative (con la prospettiva di ulteriori ricavi in caso di avanzamento nel torneo). Per i bianconeri, invece, c’è già un tesoretto prontissimo da spendere sul mercato. L’analisi approfondita dei ricavi del torneo.

Oltre 22 milioni già incassati dall’Inter al Mondiale

Secondo i dati diffusi da Inter Media and Communication, la sola partecipazione al torneo ha già fruttato al club ben 24,35 milioni di dollari, pari a circa 21,6 milioni di euro.

A questa somma si aggiungono 930 mila euro ottenuti in seguito al pareggio all’esordio contro il Monterrey, portando il totale provvisorio a 22,53 milioni di euro.

Dettaglio incassi attuali:

Bonus partecipazione : 21,6 milioni di euro

: 21,6 milioni di euro Pareggio 1ª giornata : 930 mila euro

: 930 mila euro Totale attuale: 22,53 milioni di euro

Ricavi potenziali: fino a 37 milioni solo di premi

Il montepremi finale messo a disposizione dalla FIFA per questa edizione del Mondiale per Club sfiora il miliardo di euro. Ogni fase superata permette di ottenere ricompense sempre più sostanziose, fino al premio massimo riservato alla squadra vincitrice.

Per ora, infatti, la Juventus che ha già passato il turno dei gironi ha incassato oltre 30 milioni (tra partecipazioni, vittorie, e accesso agli ottavi).

Premi previsti dal regolamento FIFA per il Mondiale

Con ancora diverse partite da disputare, l’Inter ha la possibilità concreta di incrementare sensibilmente i propri introiti. Un percorso vincente nel torneo porterebbe nelle casse del club ulteriori decine di milioni, rendendo il Mondiale per Club un’operazione strategica anche sotto il profilo finanziario. Il riepilogo dei ricavi:

Vittoria in una partita della fase a gironi : 2 milioni di dollari ( 1,8 milioni di euro )

: 2 milioni di dollari ( ) Pareggio nella fase a gironi : 1 milione di dollari ( 930 mila euro )

: 1 milione di dollari ( ) Qualificazione agli ottavi : 7,5 milioni di dollari ( 6,9 milioni di euro )

: 7,5 milioni di dollari ( ) Qualificazione ai quarti : 13,125 milioni di dollari ( 12,2 milioni di euro )

: 13,125 milioni di dollari ( ) Accesso alla semifinale : 21 milioni di dollari ( 19,5 milioni di euro )

: 21 milioni di dollari ( ) Finalista : 30 milioni di dollari ( 27,8 milioni di euro )

: 30 milioni di dollari ( ) Vincitrice: 40 milioni di dollari (37 milioni di euro)

