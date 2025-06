Mondiale per club, il City ne fa sei all’Al Ain: che succede in classifica con la Juventus

Il Manchester travolge gli emiratini ma non basta a Guardiola per mettere la freccia sulla Juve: la vetta del girone si deciderà nello scontro diretto

Da vent’anni in campo e sul campo per vivere ogni evento in tutte le sue sfaccettature. Passione smisurata per il calcio e per la sfera di cuoio. Il pallone è una cosa serissima, guai a dirgli di no

Manchester City forza 6 nella seconda uscita del Mondiale per Club contro l’Al-Ain, che continua a incassare goleada. Ma la pioggia di reti agli emiratini non consente a Guardiola di mettere la freccia sulla Juventus in vista dell’ultima giornata del Gruppo G.

Mondiale per club, ciclone Manchester City

Se all’esordio col Wydad Casablanca i citizens proprio non avevano convinto, contro l’Al-Ain la squadra di Guardiola ha avuto vita facile.

Agli inglesi sono bastati otto minuti per sbloccare il risultato con Gundogan, poi l’ex River Echeverri su punizione e Haaland su rigore per fallo commesso su fallo su Ait-Nouri hanno consentito al Manchester di rientrare negli spogliatoi sul 3-0.

Al Ain travolto: segna anche il nuovo acquisto Cherki

Nella ripresa girandola di cambi: c’è ancora una volta spazio per Rodri, a cui Pep sta aumentando il minutaggio per permettergli di ritrovare la forma migliore dopo il lungo stop causa infortunio.

Con l’Al-Ain all’angolo il Manchester City fa ciò che vuole pur senza accelerare: al 73′ Gundogan si ripete, quindi nelle ultime battute di un match a senso unico Bobb e il nuovo acquisto Cherki, acquistato dall’Olympique Lione per 42,5 milioni di euro, fissano il risultato sul 6-0. Ora lo scontro diretto con la Juventus: Guardiola, che ha fatto riposare diversi titolarissimi tra cui Reijnders, potrà schierare la migliore formazione possibile.

Gruppo G, la classifica: la Juventus sorride

Il Gruppo G ha già emesso i suoi verdetti: Juventus e Manchester City – a punteggio pieno con 6 punti – qualificate agli ottavi, Wydad Casablanca e Al-Ain a casa. Resta da assegnare la vetta del girone: bianconeri e citizens si contenderanno il primato nello scontro diretto in programma giovedì 26 giugno alle 21:00.

La squadra di Tudor, però, può sorridere perché ha a disposizione due risultati su tre. Basta anche il pareggio allo scatenato Yildiz e compagni per chiudere davanti ad Haaland. Sì, perché le due squadre sono appaiate nella differenza reti (+8), ma la Signora ha segnato un gol in più rispetto agli ex campioni d’Inghilterra. L’imperativo, dunque, è non perdere. E giocare un altro brutto scherzo a Guardiola dopo lo sgambetto nella fase campionato di Champions League.