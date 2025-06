Mondiale per club: Inter, con Carboni ed Esposito ora che si fa? La crociata dei tifosi

I tifosi intravedono un barlume di speranza nella rifondazione dell'Inter che può ripartire dai giovani per la prossima stagione: Carboni ed Esposito

Promosso Valentin Carboni, rimandato Sebastiano Esposito. A Seattle l’Inter fa 2-1 nel match contro i giapponesi dell’Urawa al Mondiale per club ma, secondo i tifosi, c’è ancora qualcosa che non va dopo un primo tempo da incubo. Intanto, sui social, i due giovani attaccanti dei nerazzurri sono al centro dei dibattiti. Quale è dunque la posizione del tifo interista? Andiamolo a scoprire insieme.

Carboni decisivo contro l’Urawa: “Vittoria meritata”

Valentin Carboni è stato il protagonista del match contro l’Urawa Red Diamonds, firmando il gol decisivo nei minuti finali che ha regalato la vittoria all’Inter nella seconda giornata della fase a gironi del Mondiale per Club.

Emozioni forti dopo un periodo difficile e il ritorno in campo dopo 7 mesi di infortunio al crociato. Carboni ha raccontato quanto questo gol sia stato speciale per lui, soprattutto alla luce dei mesi complicati vissuti recentemente. “È un’emozione molto grande perché in questi mesi ho sofferto tanto, sono stati molto difficili per me. Volevo dedicarlo alla mia famiglia e alla mia fidanzata che mi sono stati vicini, ora sono molto contento”.

Carboni, la motivazione dietro il ritorno

Interrogato su cosa lo abbia spinto a non mollare, Carboni ha spiegato come il calcio sia sempre stato il suo punto fermo: “Penso che questo gol sia un premio per lo sforzo fatto in questi mesi. Quello che mi motiva è continuare a giocare a calcio che è quello che so fare da quando ero piccolo”.

Lacrime e gratitudine: un gol che vale molto. Il giovane attaccante non ha poi nascosto la sua commozione al momento del gol, frutto di un lungo percorso di sofferenza e sacrificio. “Ero un po’ emozionato perché ho sofferto molto. È un bel premio per me ma anche per la squadra”.

Ed infine Carboni ha trovato Lautaro Martínez come punto di riferimento: “Per me è un esempio molto grande, adesso posso vedere da più vicino la fame e la cattiveria che ha. Cerco di seguire quello che fa e la sua mentalità”.

Il futuro di Valentin Carboni ed Esposito all’Inter

Intervistato da DAZN e Sportitalia, Valentin Carboni racconta quale possa essere il suo futuro all’Inter: “Non ci penso ora. Sono molto contento di aver vinto, di essere entrato in campo dopo tanto tempo e di aver aiutato la squadra a vincere con questo gol. Se c’è lo spazio per restare all’Inter? Al momento non sto pensando a questo, sto pensando alla prossima partita e basta. Dedico il gol alla mia famiglia e alla mia fidanzata e a tutti quelli che mi stanno aiutando in questo momento difficile”.

A quel punto, sul web, si è scatenato un acceso dibattito sui giocatori da cui l’Inter potrebbe ripartire dalla prossima stagione con Valentin Carboni e Sebastiano Esposito al centro dei commenti: “Personalmente credo che l’Inter non possa lottare per lo scudetto il prossimo anno, ma provare al massimo a lottare per la Champions. A questo punto farei una stagione lanciando tanti giovani, dando spazio a Carboni ed Esposito oltre a Sucic, Bonny, Luiz Henrique”.

E ancora: “Carboni ed Esposito potrebbero rappresentare il nostro futuro. Migliorare difesa e centrocampo, servono forze fresche.” C’è poi chi scrive: “Lasciamoli giocare questi ragazzi, emanano energia positiva e quell’ imprevedibilità che ci manca da tempo”.

Non si placano gli animi sul web: “Se l’Inter riuscisse a prendere NicoPaz mi farei andar bene anche Esposito quarta punta. Serve come il pane un giocatore da ultimo passaggio e che può creare superiorità sulla trequarti, oggi Carboni non a caso ha dato qualcosa di diverso”.

Ed infine: “Del talento argentino sottolineerei, tra le varie cose, la cattiveria agonistica mostrata in occasione dei duelli vinti. Spunti interessanti per il futuro”.

