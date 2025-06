Calciomercato: la Juventus punta sull'ambo Wesley e David, Fiorentina su Esposito, Dodò piace al Milan

Anche Beltran può lasciare i viola, il Genoa punta al prestito di Carboni dall'Inter, colpo del Lecce in difesa, il Padova sogna il Papu Gomez

Il mercato ufficialmente partirà solo il 1 luglio ma oltre alla finestra extra concessa alle società impegnate al Mondiale per club sono numerose le trattative partite e gli affari vicino alla chiusura.

Doppio colpo per la Juventus

Damien Comolli, direttore generale della Juventus, è a Miami per assistere questa sera, alle 22, alla partita del Mondiale per club tra Flamengo e Bayern Monaco, nella quale potrà osservare da vicino Wesley França, il terzino destro del Mengao. Il classe 2003 ha un costo di cartellino importante ma i bianconeri confidano di riuscire a portarlo a Torino.

Il dirigente francese punta all’accoppiata con David. La Juve ha già trovato un’intesa di massima con il giocatore per uno stipendio da 7 milioni netti più bonus e ora sta trattando con il suo entourage. Gli agenti vorrebbero 12 milioni, poi ne servirebbero altri 5-6 come incentivo per prenderlo a parametro zero e occorrerebbe risolvere prima la grana Vlahovic.

Dodò piace ad Allegri

Il Milan sta facendo più di un pensierino su Dodò: il terzino ha un contratto con la Fiorentina fino al 2027, aveva chiesto alla società viola di fare un’offerta di rinnovo lo scorso ottobre ma l’ha ricevuta soltanto in inverno, cosa che ha irrigidito la sua posizione. I rossoneri restano alla finestra. Anche Beltran potrebbe lasciare Firenze. L’attaccante viola è nel mirino del River Plate, il club argentino che ha riacquistato Martinez Quarta. Per sostituirlo si pensa a Sebastiano Esposito. C’è la disponibilità dell’Inter, con cui è legato da un contratto fino a giugno 2026. La valutazione oscilla fra i 7 e i 10 milioni di euro.

Intanto restando sempre in casa Milan con Origi si va verso la risoluzione del contratto. L’ex Liverpool è legato alla società rossonera da un contratto sino al 30 giugno 2026 con un ingaggio netto pari a 4 milioni di euro netti ma da tempo è un esubero, totalmente fuori dal progetto. L’attaccante, come si legge su calciomercato.com. avrebbe richiesto il 50% del suo attuale ingaggio (si parla quindi di 2 milioni di euro) come buonuscita per liberarsi del contratto che lo lega per un anno ancora ai rossoneri.

Il Genoa su Valentin Carboni

L’Inter si muove anche in uscita. Valentín Carboni potrebbe lasciare Milano in prestito. L’argentino, reduce da un grave infortunio al legamento crociato del ginocchio sinistro e da uno stop di otto mesi, piace al River Plate – che cerca un talento per rimpiazzare Mastantuono, e al Genoa.

Secondo colpo di mercato per il Lecce: dopo aver preso in prestito Camarda dal Milan il ds Corvino ha acquistato dai francesi dello Stade Lavallois il difensore centrale classe 2003 Christ-Owen Kouassi, nato in Francia ma di nazionalità ivoriana. Il terzino destro classe 2003 ha sottoscritto un contratto di quattro anni con opzione di uno. Il Verona sta per chiudere la prima operazione di mercato. Si tratta dell’esterno sinistro brasiliano Weverson, che va in scadenza con i portoghesi dell’Arouca.

Il ritorno del Papu Gomez

L’ex Atalanta Papu Gomez e pronto a tornare in campo e il Padova sogna il colpo ad effetto per la stagione del ritorno in Serie B. L’argentino, che sta scontando una squalifica per doping in scadenza il prossimo ottobre, sarebbe il grande colpo scelto dal ds Mirabelli: “Ho avuto qualche proposta dall’estero che non mi ha convinto, l’idea è restare in Italia. Padova? – ha ammesso – Ho avuto un colloquio con Mirabelli e sono contento che ci sia una squadra che mi vuole fortemente. Tra qualche settimana deciderò definitivamente. Chiunque mi prenda fa un affare”.

