Europei, Azzurre facce di bronzo: l'Italia travolge la Francia (69-54) e si prende il podio, Zandalasini show

Straordinario terzo posto per la Nazionale femminile: dominata la finalina del Pireo contro le vicecampionesse olimpiche, Capobianco in trionfo con le sue ragazze.

Che facce di bronzo, le Azzurre di Capobianco. Dopo aver perso la semifinale col Belgio all’ultimo tiro, non si sono demoralizzate. Si sono date come obiettivo il terzo posto. Hanno addirittura creduto di poter battere la Francia, Nazionale fortissima, vicecampione olimpica in carica, sconfitta di un niente dagli Stati Uniti nella finale di Parigi di un anno fa. Se la sono giocata a viso aperto, senza timori reverenziali, fiduciose di potercela fare. E…lo hanno fatto. Non hanno vinto: di più. Hanno stravinto. Hanno travolto le francesi di 15 punti (69-54), con una prestazione difensiva di grande solidità e con scelte in attacco chirurgiche. Brave ragazze: siete proprio delle facce di bronzo.

Europei, l’Italia parte forte contro la Francia

Italia in campo con lo starting five d’ordinanza, nella cattedrale del palazzetto dello sport “della pace e dell’amizia” del Pireo. In realtà, solitamente teatro di infuocate battaglie all’ultimo sangue (letteralmente) tra Olympiacos e Panathinaikos. Keys, Pasa, Verona, Zaandalasini e Cubaj le guerriere scelte da Capobianco per dare l’assalto al bronzo. Di fronte una collezione di “figurine” niente male: Toure, Bernies, Ayayi, Rupert e Salaun. Primo quarto equilibrato, punto a punto: 23-22 per l’Italia. Nel secondo invece sale in cattedra la difesa a zona delle Azzurre, che provano a scappar via: 42-36.

Finale 3° posto: le Azzurre travolgono le transalpine

È lunga e la Francia prova a rifarsi sotto nel terzo quarto. Ma l‘Italia stringe i denti, resta compatta in difesa mettendo la museruola agli spauracchi transalpini e trova nella solita, monumentale Zandalasini la sua arma totale in attacco: 20 punti per la star di questa Nazionale. A 10′ dal termine le Azzurre sono avanti di otto (53-45), poi è Cubaj a firmare i canestri della sicurezza nell’ultimo periodo. Non ci prendono più. Vince l’Italia (69-54) e si scatena la festa. Trenini, cori, sorrisi: la felicità è tinteggiata di verde, bianco e azzurro. I colori che si spera di vedere al Mondiale del prossimo anno: bisognerà passare il torneo di qualificazione di febbraio 2026.

L’emozione di Zandalasini e il retroscena sulla mamma

Erano trent’anni che l’Italbasket femminile non saliva sul podio, Cecilia Zandalasini lo sa bene: “Sono orgogliosa di tutte, abbiamo fatto una partita incredibile. Avrei troppe dediche da fare, ma penso sia giusto rivolgere un pensiero alla mia famiglia, alla mia ragazza, a mia sorella e a mio fratello, e a mia mamma che di solito tornava sempre a casa dopo di me“. In che senso? “Nelle altre edizioni prendeva tutta la settimana per seguirmi e io tornavo sistematicamente in Italia dopo il primo girone. Lei invece ormai i giorni li aveva presi e rimaneva a guardarsi il torneo”.

Il segreto di Capobianco: “Italia con cuore e anima”

Felicità ed emozione anche nelle parole di Andrea Capobianco, il “mago” dell’Italbasket: “C’è tanta gioia per tutti, per un movimento che ha creduto ciecamente in noi. Un ricordo di cuore per La Guardia e Altobelli che hanno avuto tanta fiducia nel settore femminile, ma sono contento anche per il presidente Petrucci. È la vittoria di tutti, anche di chi ci ha seguito fin dall’inizio. La cosa che mi ha fatto piacere è che si sia sottolineato sempre il cuore e l’anima di questa squadra. Siamo stati capaci di cambiare vestito più e più volte, ci abbiamo messo una voglia mentale incredibile, anche dal punto di vista tecnico e tattico. Abbiamo giocato una partita clamorosa, non so da quanto tempo la Francia non segnasse solo 54 punti“.