Europei - Italbasket femminile, falsa partenza: vince la Repubblica Ceca

Brutto ko per le ragazze di coach Lino Lardo che all’esordio europeo pagano dazio 61-58 ed ora rischiano già di compromettere il loro cammino.

15-06-2023 19:32

Inizia con il piede sbagliato l’Europeo di basket femminile per l’Italia che non riesce a superare l’ostacolo Repubblica Ceca seppur di misura, 61-58 il finale.

La sfida è piuttosto equilibrata e a metà gara il tabellone dice 33-32 in favore dell’Italia. Il terzo quarto è quello più positivo poiché Zandalasini & co spingono forte fino a portarsi al +14 (46-32). Ma la luce incredibilmente si spegne, ed una gara che sembrava totalmente in controllo viene riaperta quando la Repubblica Ceca firma il -3, anche se alla penultima sirena il punteggio dice 50-43.

Ci si gioca tutto nell’ultima parziale, si viaggia punto a punto, le azzurre non riescono mai definitivamente a mettere la freccia e alla fine a 52’’ dal termine Holesinska firma il sorpasso, 59-56, Zandalasini non ci sta, 59-58, ma l’ultima fortunosa azione premia le ceche, 61-58.

Ora diventa decisiva la sfida di domani, venerdì, con Israele, visto che poi l’ultimo incontro sarà con il Belgio, squadra candidata a chiudere in vetta il girone.