Olimpiadi, gli Stati Uniti beffano la Cina nel medagliere: sorpasso in extremis con l'oro nel basket femminile

Anche a Parigi la spuntano gli americani, grazie a due successi giunti negli ultimissimi eventi dei Giochi: la vittoria di Jennifer Valente nell'omnium e quella delle cestiste.

Alla fine l’hanno spuntata gli Stati Uniti. Il punticino di vantaggio con cui le ragazze del basket a stelle e strisce hanno piegato la Francia padrona di casa nella finalissima che ha chiuso gli eventi agonistici dell’Olimpiade parigina è servita alla spedizione statunitense anche per operare in extremis il sorpasso ai danni della Cina nel medagliere complessivo dei Giochi. Quaranta ori per parte: a fare la differenza in favore degli americani è stato il maggior numero di argenti, 44 contro i 27 dei cinesi. Complessivamente, poi, gli Stati Uniti hanno portato a casa 126 medaglie mentre la Cina soltanto (si fa per dire) 91.

Stati Uniti primi nel medagliere: Cina beffata

Sorpasso in extremis, dunque. Proprio come a Tokyo 2020, dove però gli Stati Uniti avevano conquistato 39 medaglie d’oro contro le 38 della Cina. Stavolta il testa a testa si è risolto in parità, con entrambe le “superpotenze” appaiate a quota 40. Clamorosa la rimonta degli Stati Uniti, che fino a un’ora e mezza dalla conclusione dei Giochi erano sotto di due medaglie d’oro. Poi, dopo che la vittoria nel torneo femminile di volley era sfumata per il clamoroso 3-0 inflitto dalle Azzurre di Velasco al sestetto guidato da Kiraly, ci hanno pensato Jennifer Valente nell’omnium femminile su pista e – appunto – le ragazze del basket a firmare il ribaltone.

Basket femminile, Team USA batte la Francia

Un autentico Dream Team, quello del basket statunitense al femminile. Capace di trionfare ininterrottamente alle Olimpiadi dal 1996 ad oggi: otto edizioni di fila, anche se stavolta il trionfo è stato messo in discussione fino all’ultimo secondo dalle scatenate Bleuettes di casa, trascinate da una scatenata Gabby Williams. Suo il canestro a fil di sirena sul punteggio di 64-67 per le americane, seguito da alcuni interminabili attimi di suspense: il tiro era da due o da tre punti? La revisione delle immagini non ha lasciato spazio a dubbi: canestro da due e vittoria – sofferta ma meritata – per la squadra guidata da un’incontenibile A’ja Wilson, autrice di 21 punti e 13 rimbalzi. A festeggiare in tribuna anche Lebron, Curry e tutto il Team Usa maschile.

Olimpiadi, medagliere: l’assenza della Russia

Quello tra Stati Uniti e Cina è un duello che infiamma (e promette di infiammare) ogni edizione dei Giochi, soprattutto da quando la Russia ha definitivamente lasciato alle asiatiche il compito di contrastare lo strapotere americano: Russia che, per la verità, a Parigi non c’era praticamente per niente, se si eccettua una sparuta delegazione di atleti “neutrali” e ufficialmente schieratisi non a favore dell’invasione dell’Ucraina voluta da Putin, a cui è stato negato persino il diritto di presenza nel medagliere o la cerimonia di consegna delle medaglie stesse. Chissà se a Los Angeles nel 2028 la situazione cambierà.