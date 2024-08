Angela Carini e Imane Khelif tornano sul ring. L’annuncio dell’azzurra: “Non lascio la boxe"

Nel giorno dell’incontro tra la pugile intersex Imane Khelif e l’ungherese Anna Luca Hamori – chi vince si prende la semifinale olimpica – arriva l’annuncio di Angela Carini: non lascia la boxe, non potrebbe mai. Presto la rivedremo sul ring a combattere. Se da un lato il grande clamore suscitato dalla sfida tra l’algerina e l’azzurra inizia ad affievolirsi con una serie di dietrofront che ridimensionano le proteste dei giorni scorsi – il ministro Abodi ha parlato chiaro: “La pugile algerina è una donna. Non esiste traccia di alcun cambio di sesso” – dall’altro anche l’Ungheria ha cominciato a sostenere posizioni di perplessità rispetto all’imminente incontro tra Khelif e Hamori.

Khelif-Hamori vale la semifinale

L’ungherese classe 2001 ha detto di non avere paura: semmai scoprisse di aver affrontato un uomo, per lei sarebbe vittoria di ancora maggiore lustro. Il quarto di finale olimpico è in programma oggi dalle 17.20

Qualche verità acclarata dai fatti, in questo carnaio di strumentalizzazioni, possiamo anche provare a cercarla. Restare confinati nello sport puro, senza travalicare la politica e l’opinione, resta comunque un incastro complicato.

Il Cio a gamba tesa: basta speculare

Perché il pre, il durante e il post match tra Carini e Khelif è diventato esclusivamente una questione da sbrigare fuori dal ring. C’entra anche la boxe in questo Ballarò speculativo perché dai giochi di potere e di posizionamento non è esente nemmeno la più nobile delle arti.

La gamba tesa del Cio – un comunicato duro nei modi e nei contenuti – nel tentativo di falciare via l’extra campo probabilmente non è bastato a indirizzare i punti di vista. Ma l’effetto calmierante l’ha avuto, eccome. I toni si sono abbassati.

Carini s’è presa del tempo

Qualche giorno di riflessioni a freddo è servito anche a Carini. Finita in un tritacarne più grande di lei – si è andati ben oltre le cose del quadrato – Angela s’è vissuta malissimo ogni momento. Precedente e successivo. D’istinto ha fatto tre cose, ciascuna a caldo: prima ha deciso di non proseguire l’incontro, poi non ha rivolto all’avversaria nemmeno un saluto, infine ha detto che avrebbe lasciato il pugilato.

Sono tre fatti – ciascuno indicativo di uno stato d’animo tubato, la tranquillità ai minimi termini – che danno l’idea di quale macello emotivo stesse vivendo l’italiana. 48 ore di respiro a pieni polmoni servono, se non a rimettere le cose in ordine, almeno a focalizzare.

Disintossicarsi un attimo

Angela non lascia la boxe, le serve un periodo di disintossicazione: ha iniziato a guardare il mondo intorno già la mattina successiva a quel maledetto match. Turista per Parigi con i familiari: il naso continua a farle male perché – per quanto Carini fosse determinata a viversi l’Olimpiade con spirito competitivo – i due pugni assestati dall’algerina si sono fatti sentire parecchio.

Un pugile lo capisce quando non ha senso andare avanti

dice Carini a Riccardo Crivelli in una intervista pubblicata dalla Gazzetta dello Sport.

Mi vedrete presto su un ring

Diverso anche il modo di rapportarsi alla sua avversaria. Spazzato via tutto il rancore, la rabbia sedimenta altrove:

Né Khelif né io abbiamo fatto nulla per alimentare tutto quello che è accaduto intorno all’incontro: non sono stata condizionata dalle polemiche. Ho perso, lo accetto.

E quell’addio alla boxe, frettoloso e repentino, annunciato a poche ore di distanza dall’incontro – in realtà – è solo un arrivederci.