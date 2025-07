Sport oggi in tv, la programmazione di oggi: Tour de France, Gp di F1 in Gran Bretagna e Wimbledon

Scopri la ricca programmazione sportiva di oggi con eventi in chiaro e pay per ogni passione

La giornata sportiva di oggi offre una ricca varietà di eventi che sapranno soddisfare gli appassionati di numerose discipline. In evidenza troviamo il calcio femminile con la partita degli Europei Svizzera 2025 tra Norvegia e Finlandia, trasmessa in chiaro su Rai Sport. Gli amanti del ciclismo non potranno perdere il Tour de France con la seconda tappa Lauwin Planque-Boulogne sur Mer, visibile su Rai 2 e Eurosport, mentre le atlete del ciclismo femminile aprono la giornata al Giro d’Italia Women con la cronometro individuale Bergamo-Bergamo, seguibile su Rai Sport e Rai 2. Per gli appassionati di tennis, Wimbledon propone le sfide della settima giornata sulle piattaforme pay Sky Sport Tennis e Sky Sport Arena, mentre gli amanti dell’automobilismo vivranno l’emozione del GP di Gran Bretagna di Formula 1 sul circuito di Silverstone, con due canali Sky Sport dedicati. Un palinsesto ricco e variegato che offre la possibilità di seguire sport di grande appeal sia in chiaro che su piattaforme a pagamento.

Gli eventi sportivi trasmessi oggi in diretta TV

Automobilismo

16:00 GP Gran Bretagna – Circuito di Silverstone (Sky Sport F1, Sky Sport 1)

Calcio femminile

18:00 Norvegia-Finlandia – Europei Svizzera 2025 (Rai Sport)

Ciclismo

12:00 2a tappa. Lauwin Planque-Boulogne sur Mer – Tour de France (Eurosport)

2a tappa. Lauwin Planque-Boulogne sur Mer – Tour de France (Eurosport) 14:45 2a tappa. Lauwin Planque-Boulogne sur Mer – Tour de France (Rai 2)

Ciclismo Femminile

12:40 1a tappa. Bergamo-Bergamo (Cronometro individuale) – Giro d’Italia Women (Rai Sport)

1a tappa. Bergamo-Bergamo (Cronometro individuale) – Giro d’Italia Women (Rai Sport) 14:00 1a tappa. Bergamo-Bergamo (Cronometro individuale) – Giro d’Italia Women (Rai 2)

Tennis

12:00 7a giornata – Wimbledon (Sky Sport Arena)

7a giornata – Wimbledon (Sky Sport Arena) 12:00 7a giornata – Wimbledon (Sky Sport Tennis)

7a giornata – Wimbledon (Sky Sport Tennis) 14:30 7a giornata – Wimbledon (Sky Sport Tennis)

