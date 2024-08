Parigi 2024, Notti Olimpiche: Chechi attacca il Cio, poi lo show con Cagnotto tutto da ridere

Per l'olimpionico solo cento persone per alzata di mano decidono i destini di sport che entrano ed escono, ottimi ascolti su per il tennis su Rai2

Partito con grande sobrietà e con il focus puntato sulle gare, gli highlight e i commenti ai Giochi, Notti Olimpiche – il talk show serale di Rai2 dedicato a Parigi 2024, col passar dei giorni sta scorrendo via con maggior leggerezza, con tante battute e retroscena grazie anche alla presenza di ospiti di prestigio come Yuri Chechi e Lucchetta. L’ex ginnasta ha dato spettacolo nella puntata di ieri.

Chechi, attacco frontale al Cio

Partendo dalla decisione di annullare la specialità doppio pesi leggeri nel canottaggio, dove Oppo e Soares hanno vinto l’argento, Yuri Chechi ne ha approfittato per una critica al Cio: “Peccato non poter vedere più questo tipo di gare, su sport che entrano ed escono si può aprire una parentesi lunga”. Il conduttore Jacopo Volpi lo incalza: “E aprila” e l’olimpionico va giù duro: “Decidono 100 persone che alzano la mano con criteri che non ho capito quali sono, a Tokyio è toccato al karate ora il doppio pesi leggeri, a Los Angeles avremo invece il lacrosse, uno sport con la rete che si lancia, la palla, una cosa americana che ci sarà solo a Los Angeles credo e spero”.

Il siparietto con Tania Cagnotto

Volpi approva e aggiunge: “Sei pagatissimo anche per dir questo” e inizia lo show di Chechi: “Anche sul pagatissimo potremmo aprire una parentesi”, il direttore di Raisport sorride: “Non davanti a tutti” ma l’ex ginnasta si scatena quando arriva in collegamento Tania Cagnotto. La tuffatrice scherza: “ho paura delle domande di Yuri, ancora non l’ho incontrato qui a Parigi”. Lui sta al gioco: “Ma dai, ormai sei una vip a casa Italia, piuttosto come stanno Maya e Lisa? (le figlie ndr)”. La Cagnotto ricorda: “Ad Atene mi feci la foto con Yuri che era portabandiera”. Chechi annuisce: “Sì, nel villaggio avevi la camera sotto di me”, poi previene doppi sensi: “Nessuna battuta, aveva 15 anni”.

Il clima goliardico coinvolge anche Stefano Pantano, bacchettato da Volpi (“la Cagnotto ti ha dato una lezione di come si fanno domande tecniche”) e pronto a rispondere: “Sono io che faccio domande banali? L’avessi fatta io quella sulla famiglia di Tania…Sai che avresti detto?”. Chiusura con i saluti di Volpi che regala un’altra battuta: “Ora andiamo a dormire, sperando di trovare le nostre auto fuori”.

Ottimi ascolti per tennis e atletica

Anche ieri grandi ascolti per le Olimpiadi su Rai2. In mattinata dalle 9:01 alle 12:54, i Giochi raggiungono un netto di 610.000 spettatori e il 13%. Nel dettaglio: Golf 408.000 (11%), Tiro con l’Arco 608.000 (16.2%), TG Olimpico 653.000 (16.8%), Beach Volley 618.000 (15%), Golf 539.000 (12.3%) fino alle 10:51. A ora di pranzo i Tuffi a 1.008.000 spettatori (18.6%) e il Tennis femminile con la vittoria in semifinale del duo Errani-Paolini a 1.765.000 spettatori (19.9%). Nel pomeriggio le Olimpiadi di Parigi 2024, dalle 13:30 alle 18:08, totalizzano un netto di 1.559.000 spettatori pari al 16%. Nel dettaglio: Scherma 1.883.000 (15.7%), Tiro con l’Arco 1.813.000 (16.9%), TG Olimpico 1.722.000 (16.8%), Canottaggio 1.839.000 (18.8%), Golf 1.350.000 (14.7%), Pallanuoto 1.563.000 (18.3%), Judo 1.466.000 (18%), Judo femminile 1.330.000 (16.4%), Judo 1.324.000 (15.9%), Pugilato 1.727.000 (20.1%)

In preserale l’Atletica raduna 1.920.000 spettatori con il 20.6% e il Tennis con la semifinale Djokovic-Musetti totalizza 2.415.000 spettatori con il 18%. Infine in prime-time l’Atletica interessa 2.115.000 spettatori pari al 14% e il Calcio con Francia-Argentina intrattiene 1.554.000 spettatori pari all’11.8%.