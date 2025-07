Bargnani sogna Los Angeles 2028: "Io, Belinelli, Gallinari e Mancinelli insieme nel torneo di basket 3x3"

Quando parla Bargnani c'è sempre qualche sorpresa dietro l'angolo: la scelta numero 1 al Draft 2026 sogna di giocare un'olimpiade e vorrebbe farlo nel basket da playground

Provocazione o semplice boutade? Quando parla Andrea Bargnani, beh, il dubbio viene sempre lecito. Mai banale il “Mago”, primo (e sin qui unico) italiano scelto alla numero 1 in un Draft NBA (quello del 2006), che a fronte di una carriera che qualche rimpianto dietro di sé l’ha lasciato ha avuto una bella pensata per riproporsi ad alti livelli. E in qualche modo c’entra sempre con l’America, visto che strizza l’occhio ai giochi olimpici di Los Angeles 2028.

Dal parquet al playground: la “pensata” del “Mago”

La “pensata” del “Mago” riguarda l’eventualità di comporre una formazione “vecchie glorie italiane” in grado di giocarsi la qualificazione al torneo olimpico di 3×3. Perché il torneo a cinque cerchi resta pur sempre un sogno da coronare per qualsiasi atleta sportivo, e sebbene il talento abbondasse in un determinato periodo, il basket azzurro è rimasto tante volte fuori dalla competizione più prestigiosa del mondo della pallacanestro (dal 2008 al 2024 c’è stata solo la parentesi felice di Tokyo 2020).

Bargnani è stato uno degli esclusi eccellenti, dal momento che negli anni nei quali ha indossato la maglia azzurra non c’è stato mai modo di andare a giocare il torneo olimpico. Ma una soluzione per rimediare a tale mancanza sembrerebbe averla trovata: “Vorrei arricchire la mia carriera partecipando a un’olimpiade, e l’unico modo che potrei avere per farlo è decidendo di affrontare le qualificazioni del torneo di basket 3×3”. Tanto da avere in mente anche i compagni con i quali imbarcarsi nell’avventura: “Danilo Gallinari, Marco Belinelli e Stefano Mancinelli”.

“Non saremo i più forti, ma ci divertiremmo un sacco”

Bargnani ha fatto capire di aver già discusso della cosa assieme a quelli che vorrebbe fossero i suoi compagni di nazionale. “Chiaramente non siamo più dei giovincelli, ma andremmo a formare un bel gruppo”, ha subito aggiunto il “Mago”. Che nel 2028 avrebbe comunque 43 anni, due in meno rispetto a Mancinelli, uno in più rispetto a Belinelli e tre in più rispetto a Gallinari.

Un quartetto completamente over 40, ma sul quale l’ex Raptors scommetterebbe ad occhi chiusi. “Io sono da sempre un figlio prediletto dei tornei 3 contro 3 e amo le sensazioni che sa regalare il playground all’aperto, dove si respira un’aria incredibile e irripetibile al tempo stesso”. Vista l’età e visto il grado di competizione raggiunto dalla disciplina, la consapevolezza di non presentarsi tra i favoriti è piuttosto diffusa, “ma faremmo divertire tanta gente, e di sicuro ci divertiremmo anche noi”.

Il quartetto ha condiviso assieme EuroBasket 2011, torneo che invero vide l’Italia uscire addirittura nella fase preliminare a gironi. Ma magari l’aria olimpica farà bene a un gruppo di “terribili vecchietti” pronti a stupire il mondo. O magari intenti soltanto a combattere il passare del tempo condividendo una passione.