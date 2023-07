Bargnani torna in pubblico al Torneo Giardini Margherita e per i Mondiali punta su Pozzecco e Datome

Tirargli fuori una parola sulla sua vita privata è un’impresa praticamente impossibile. Ma il Torneo Giardini Margherita, appuntamento cult nel mondo della pallacanestro a Bologna, è riuscito a compiere il miracolo di riportare Andrea Bargnani al centro dell’attenzione. Dopo l’esperienza con il Baskonia nella stagione 2016-2017, il Mago ha messo la pallacanestro in un cassetto ma è rimasto ben impresso nella memoria dei tifosi italiani.

L’occasione giusta per tornare a farsi vedere ed applaudire è il Torneo Giardini Margherita di Bologna, appuntamento culto nell’estate della pallacanestro bolognese. Andrea Bargnani torna sotto le luci dei riflettori, si becca qualche battuta dall’amico di sempre Matteo Soragna e poi concede anche un’intervista alla pagina ufficiale del Torneo.

Bologna è diventa casa mia da due anni, e da quando sono qui ho scoperto davvero quanto sia importante la pallacanestro in questa città. E’ difficile capirlo fino a quando non vieni a Bologna, non ti immagini che in Italia ci sia una città così legata al basket. E’ un’ossessione, anche più del calcio.

Non credo che stasera le persone siano venute per me, però mi fa piacere. Era da tanto tempo che non ero sul campo da basket o comunque in apparizioni pubbliche e mi fa molto piacere l’affetto dei tifosi, c’era tanta gente con la maglia dei Raptors e il numero 7, ed è sempre molto figo vedere tante persone, soprattutto giovani, con la tua maglia. Non faccio molto apparizioni perché ho altro da fare, ma se ci sono occasioni divertenti con altri appassionati di pallacanestro mi fa molto piacere.