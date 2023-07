Datome si ritira dal basket giocato: con l’Italia al Mondiale le sue ultime partite

Gigi Datome dice addio. Il capitano della nazionale italiana e dell’Olimpia Milano ha pubblicato un video sul suo account Instagram per annunciare il suo addio al basket giocato. L’ultimo impegno della sua straordinaria carriera sarà con la maglia della Nazionale ai Mondiali poi per lui si apre un nuovo ruolo all’interno della EA7.

La decisione di Luigi Datome di lasciare il basket giocato arriva un po’ a sorpresa visto che anche negli ultimi playoff scudetto, l’ala italiana aveva dimostrato di essere un giocatore in grado di dare ancora tanto sul campo da gioco. Ma ha voluto farlo con un messaggio affidato alla sua pagina Instagram.

Non ci sono modi facile per dirvi quello che vi devo dire. Smetto di giocare a basket, finisco con il basket giocato. Sono passati 20 anni da quando sono partito da qui e da quando giocavo in questo campo e da quando avevo 14-15 anni quando sono partito, volevo vedere se questo amore per la pallacanestro poteva diventare la mia vita. Avevo molti sogni ma non avrei mai potuto sognare tutto quello che mi è successo, come fare 10 anni di serie A tra Siena, Scafati e Roma.

Non avrei mai potuto sognare di fare l’ultimo anno alla Virtus Roma che rimane uno dei più belli della mia vita. Non avrei mai potuto sognare di giocare per i Detroit Pistons e per i Boston Celtics. Non avrei mai potuto sognare di vivere anni indimenticabili a Istanbul, vincendo nove titoli, prendendo parte a 4 Final Four e vincendo l’Eurolega nel 2017.

E non avrei mai potuto sognare di finire la carriera in un club prestigioso come l’Olimpia Milano. Ma soprattutto non avrei mai potuto sognare di poter giocare la mia ultima partita in una gara 7 di finale scudetto che penso abbiate tutti ancora in mente. E non avrei mai potuto sognare che tutte queste stagioni siano intervallate dalla nazionale e che sarei stato il capitano. La cosa più bella di tutte è che non ho alcun rimpianto. Sono stati anni bellissimi, ho giocato con compagni di squadra grandissimi, ho giocato in squadre pazzesche. E mi sono divertito tantissimo.