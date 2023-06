Finale Serie A basket 2022/2023 gara-7: Olimpia Milano-Virtus Bologna per la sfida decisiva. Diretta

Ultimo aggiornamento 23-06-2023 22:04

Finale Serie A, gara-7: Olimpia Milano-Virtus Bologna

Basket 2022-23, finale playoff: gara-7

Assago, Forum 4° Q IN CORSO OLIMPIA MILANO VIRTUS BOLOGNA 51 39 Arbitri: Saverio Lanzarini, Manuel Mazzoni, Mark Bartoli

Dopo una stagione di match, sconfitte, successi e una Finale Scudetto finora davvero combattuta, Olimpia Milano e Virtus Bologna si ritrovano oggi venerdì 23 giugno, alle 20:30, per gara-7. Quarta volta nella storia per l’ultima gara, da quando nel 2008 sono state introdotte le serie in 4 su 7.

In gara-6 ad avere la meglio è stata la Virtus Bologna di coach Sergio Scariolo che ha superato l’Olimpia Milano per 85-66, annullando il match point dei giocatori di coach Ettore Messina.

