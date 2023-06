Finale Serie A basket 2022/2023 gara-6: Virtus Bologna-Olimpia Milano. Diretta

Ultimo aggiornamento 21-06-2023 22:00

Siamo giunti, dopo le prime cinque partite, alla fatidica gara-6 tra Virtus Segafredo Bologna e Olimpia Milano: appuntamento mercoledì 21 giugno 2023 alle ore 20:30.

Sfida decisiva per l’Olimpia che guida 3-2 e per coach Ettore Messina alla ricerca del risultato perfetto per chiudere questa sequenza e centrare l’ambizioso obiettivo societario e personale.

Serie A: Virtus Bologna-Olimpia Milano sfida decisiva

Nella partita di stasera, l’Olimpia potrà giocarsi il primo match point, dopo la prestazione importante che in gara-5 si è rivelata fondamentale di Paul Biligha, nonché del supporto di Nicolò Melli.

Il fattore campo continua a essere decisivo nella finali scudetto della Serie A di basket: l’Olimpia Milano al Forum ha battuto la Virtus Bologna 79-72, trascinata dal solito Shields. I ragazzi di Messina si portano così 3-2 nella serie e adesso si potrebbe chiudere il discorso.

Basket 2022-23, finale playoff: gara 6

Bologna, Segafredo Arena VIRTUS BOLOGNA OLIMPIA MILANO 67 59 Arbitri: Paternicò, Begnis e Giovannetti

