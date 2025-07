Calciomercato: Juventus, si sblocca cessione Douglas Luiz, il Napoli vieta cessione in A per Osimhen

Asllani rifiuta il Betis Siviglia e piace al Bologna, asta Milan-Napoli per Scalvini, Messias rinnova col Genoa, quattro colpi per il Venezia

Dodicesimo giorno dopo il via ufficiale al mercato estivo e tanti affari sono prossimi alla conclusione. Questo il resoconto della giornata odierna.

Juventus, il West Ham su Douglas Luiz

Sembra vicina alla conclusione la telenovela Douglas Luiz. Mentre si attendono risposte definitive da Sancho, nelle ultime ore è cresciuto l’interesse del West Ham, che sembra intenzionato a riportare il centrocampista brasiliano in Premier League. La Juve valuta Douglas Luiz 40 milioni di euro e sarebbe pronta anche a cederlo in prestito oneroso da 10 milioni con obbligo di riscatto fissato tra i 25 e i 30 milioni di euro.

Ufficiale il ritorno di Pioli alla Fiorentina

Ufficiale il ritorno di Stefano Pioli a Firenze. L’ex tecnico dell’Al Nassr ha vestito la maglia viola da calciatore, tra il 1989 e il 1995, e guidato da allenatore i gigliati dal 2017 al 2019. Pioli ha firmato un contratto che lo legherà al Club fino al 30 giugno 2028. Subito pronto un regalo per lui: Victor Lindelof, difensore svincolato dopo otto anni al Manchester United.

Inter, Stankovic e Asllani verso l’addio

Per il promettente taleno 19enne dell’Inter Aleksandar Stankovic il Bruges offre 10 milioni per il cartellino con recompra annuale a 30 milioni i nerazzurri chiedono che la recompra abbia scadenza biennale e che le cifre siano più basse (22-25). In alternativa valuta il prestito. Resta in stand-by la situazione di Asllani. Respinta l’ipotesi Betis, sia per l’offerta troppo bassa del club spagnolo, sia perché poco gradita al giocatore, sulle sue tracce ci sarebbero Bologna e Fiorentina, ma la volontà dell’Inter a trattare solo per una cessione a titolo definito starebbe rendendo tutto più complicato.

Napoli, continua la trattativa per Osimhen al Galatasaray

Continua il tormentone tra Napoli e Galatasaray per Victor Osimhen. De Laurentiis vuole la garanzia bancaria dal club turco e ha anche chiesto di inserire nell’affare una clausola anti-Italia in base alla quale il calciatore nei prossimi tre anni non può tornare in Serie A con un’altra maglia. Giorgio Scalvini è finito al centro di un acceso duello di mercato. Secondo quanto riportato da SportMediaset, Milan e Napoli starebbero cercando di mettere le mani sul cartellino del difensore dell’Atalanta. Tare vorrebbe offrire in cambio Thiaw e 15 milioni di euro, Manna avrebbe alzato l’offerta a 35 milioni di euro più cinque di bonus. Sempre in casa azzurra le prossime ore saranno cruciali per le visite mediche di Noa Lang e Sam Beukema, probabilmente già lunedì. Per l’esterno offensivo, in arrivo dal PSV Eindhoven, il club azzurro ha fatto tutto mentre per il centrale sta limando gli ultimi dettagli con il Bologna. Più complessa la situazione per Dan Ndoye, con il Bologna che chiede oltre 40 milioni di euro, cifra che al momento ha messo in stand-by la trattativa.

Nel frattempo il direttore sportivo Giovanni Manna è vicinissimo a chiudere l’accordo con Juanlu Sanchez, terzino destro del Siviglia. L’intesa con il giocatore c’è già, ma la distanza tra i club rimane. Il Siviglia chiede 17 milioni di euro più una percentuale sulla futura rivendita, mentre il Napoli non intende superare i 15 milioni.

Messias rinnova col Genoa

Il Genoa ha ufficializzato il rinnovo di Messias per un’altra stagione. Il contratto dell’attaccante era scaduto lo scorso 30 giugno ma il club rossoblù è riuscito a trovare l’accordo per la permanenza. doppio colpo in casa Venezia. Dopo gli arrivi di Franjic e Korac nelle scorse ore, il club veneto ufficializza gli acquisti di Mattia Compagnon dalla Juventus e di Andrea Adorante dalla Juve Stabia.