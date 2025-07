Chelsea-Psg, show fuori programma di Trump e fuochi d'artificio annullati

Il Chelsea ha conquistato il Mondiale per Club, ma la scena se l'è presa anche il presidente degli Stati Uniti Trump: applausi, fischi e una scena mai vista

Show in campo e fuori: il Mondiale per Club ha regalato spettacolo. Tutto in grande stile americano, senza nessuna preoccupazione degli eccessi, con un italiano che si è preso la scena: Maresca. Il tecnico azzurro con il suo Chelsea è riuscito a dare una lezione agli ingiocabili del PSG. Una vittoria netta nel segno di Cole Palmer e Joao Pedro. Ma oltre alla notte dei Blues è stata anche quella di Trump.

La notte di Trump: applausi e fischi

La politica e il pallone sono sempre intrecciati tra di loro, anche se i pensieri della gente sono spesso contrastanti. E anche a Trump è toccata la stessa sorte durante la finale del Mondiale per Club al MetLife in New Jersey. Al suo arrivo allo stadio, il presidente è stato accolto dagli applausi del pubblico. Tuttavia, durante l’esecuzione dell’inno nazionale, quando il suo volto è stato mostrato sul maxischermo accanto alla moglie Melania, si sono levati fischi dagli spalti. E le telecamere per evitare l’imbarazzo hanno cambiato subito inquadratura.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Mondiale per Club e uno show stile SuperBowl

L’americanata è stata servita con uno show talmente lungo da sembrare un evento a parte. Non solo il prepartita con Robbie Williams e Laura Pausini, anche al termine del primo tempo la musica è ritornata protagonista. Non i classici quindici minuti di pausa, ma una sosta un po’ più lunga ha tenuto compagnia ai tifosi con J Balvin, Doja Cat, Tems ed Emmanuel Kelly, affiancati dall’ospite a sorpresa Chris Martin, frontman dei Coldplay e curatore dello spettacolo. Come riporta Le Parisien solo lo spettacolo pirotecnico sarebbe stato annullato.

Trump alza il trofeo con il Chelsea

Mettere in disparte Trump è quasi impossibile e non c’è riuscito neanche il Chelsea al momento della premiazione. Il presidente degli Stati Uniti ha premiato tutti i calciatori e ha consegnato il trofeo a Rice James, ma poco prima degli scatti fotografici e dell’alzata al cielo della coppa, il Capo di Stato è rimasto con i giocatori, senza lasciargli spazio. E nelle foto ricordo i Blues si troveranno quindi sempre anche Trump, tra le risate dei presenti. Una scena insolita ma che riflette anche il modo di fare del POTUS.