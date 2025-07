Il montepremi "consolatorio" incassato da Carlos Alcaraz dalla finale di Wimbledon 2025, prize money e classifica ATP

Nell’edizione 138 dei prestigiosi Championships , come sottolineato a più riprese, si registra il primo record scaturito dalla revisione dei premi distribuiti ai partecipanti e alle partecipanti, per un totale di 53,5 milioni di sterline , con un aumento del 7% rispetto all’edizione precedente de 2024.

Dopo un primo set che aveva già gettato nello sconforto i tifosi, per via di quel 4-6 messo a segno dallo spagnolo, è arrivata poi la reazione e la vittoria in quattro set: 4-6, 6-4, 6-4, 6-4 .

Merito a Carlos per la creatività, la fantasia e la tenacia che ha saputo dimostrare a Wimbledon, dove aveva dominato nelle ultime edizioni come dimostra l’albo d’oro del torneo che da questo 2025 iscrive anche il primo italiano della storia, Jannik Sinner .

Un tesoretto che, comunque sia andata, dovrebbe consolare il numero 2 del ranking ATP che all’attivo ha già due vittorie sull’erba londinese e di recente ha aggiunto, in questa stagione, un risultato ottimale al Roland Garros . Montepremi superlativo, dunque, per lo spagnolo che consolida la posizione in classifica, il suo prize money totale in questo 2025 e in carriera .

Dopo l’epica vittoria di Wimbledon di Jannik Sinner , l’avversario nonché già due volte vincitore Carlos Alcaraz ha avuto da metabolizzare la sconfitta pur con un incasso importante. Il premio per chi disputa la finalissima a Londra non è affatto modesto, pur non sfiorando la cifra record prevista per questa edizione merita gli onori riservati al vincitori.

Chi approda a questo punto della competizione, giocando incassa ben 1.520.000 sterline pari a 1.753.107,20 EUR.

Una cifra che si somma a quanto già guadagnato da Alcaraz in questo 2025 e che, stando ai dati forniti dall’ATP, ammonta al prize money YTD di $9,507,272 ovvero circa 8.136.130,59 EUR.

I premi di Wimbledon 2025

A tale proposito, ricapitoliamo quanto incassano i campioni del singolare e che cosa riceveranno in base al loro avanzamento in questa edizione di Wimbledon 2025, a seguito dell’incremento previsto per ogni turno del prestigioso torneo sull’erba, il più prestigioso storicamente del Grande Slam.

Secondo quanto stabilito per quest’anno, al vincitore andrà una somma record, ma anche quanto incassato da Alcaraz non è di certo una somma modesta:

Vincitore – 3.000.000 sterline

Finale – 1.520.000 sterline

Semifinali – 775.000 sterline

Quarti di finale – 400.000 sterline

Ottavi di finale – 240.000 sterline

Terzo turno – 152.000 sterline

Secondo turno – 99.000 sterline

Primo turno – 66.000 sterline

3° turno qualificazioni – 41.500 sterline

2° turno qualificazioni – 26.000 sterline

1° turno qualificazioni – 15.500 sterline

Un rilievo, da sottolineare ancora, suggerisce questo incremento turno per turno: i tornei singolari maschile e femminile non registrano alcun gender gap in termini di premi previsti, da regolamento a differenza di quel che avveniva e che avviene in altri tornei. Per intenderci, Sinner e Swiatek hanno ricevuto il medesimo premio in denaro, su cui verseranno le tasse previste.

Fonte: ANSA

Sinner e Alcaraz

La situazione di Alcaraz

Alla luce, poi, dei dati condivisi e consultabili sul sito ufficiale dell’ATP Tour, Alcaraz ha conquistato quest’anno (è diventato professionista nel 2018 quando aveva appena 15 anni) cinque titoli da singolarista e ha guadagnato quest’anno $9,507,272, mentre quel che ha incassato da doppista e singolarista in carriera ammonta a una cifra pari a $47,362,248. Quel che ha vinto da doppista è una parte davvero irrisoria e molto marginale rispetto a quel che ha portato via da singolarista, carriera su cui ha concentrato le sue risorse fisiche e mentali.

Volendo convertire in euro le cifre citate, si tratterebbe quindi di somme impressionanti considerato che si tratta di uno sportivo di 22 anni:

8.136.130,59 EUR

40.555.078,12 EUR

Ricordiamo che con i contratti commerciali, Alcaraz è il tennista che “vale” di più superando anche il numero 1 del ranking Sinner. Per rimanere nel merito dei montepremi tennistici, per fare un paragone lo spagnolo a Parigi ha incassato 2,55 milioni di euro lordi senza considerare le tasse dovute al fisco spagnolo.

La classifica e la distanza da Sinner

Per quel che riguarda la classifica ATP, la finale di Wimbledon non ha determinato un abbattimento dei punti significativo per Carlos che continua a ricoprire la posizione numero 2 del ranking ATP. E a non lasciare poi così tanto margine al suo avversario di sempre, Jannik che rischia più che adesso nella seconda metà della stagione di subire una possibile ripresa contro lo spagnolo.

Con questo risultato, è vero che Alcaraz perde quei punti ma non aumenta la forbice da Jannik che rischia più avanti di subire la possibile avanzata dello spagnolo in quei tornei che hanno visto crescere l’egemonia del campione azzurro e che deve ribadire anche quanto costruito agli US Open.

Rammentiamo che lo spagnolo ha assaporato il gusto di essere il numero 1 nel 2022, proprio quando l’ascesa di Jannik ha incominciato a manifestare il suo pericoloso potenziale. Per Alcaraz e chiunque altro voglia insinuarsi in questa dicotomia.