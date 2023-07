Mondiali basket 2023, l’Italia di Pozzecco prende forma: Thompson non ci sarà, si riparte da Fontecchio

L’Italia comincia la lunga marcia di avvicinamento verso i Mondiali di basket che andranno in scena dal 25 agosto nelle Filippine, Giappone e Indonesia: Pozzecco convoca 16 giocatori per il training camp di Folgaria: non ci sarà Thompson

I Mondiali di basket si avvicinano e l’Italia non vuole sfigurare. Smaltita (forse non fino in fondo) la mancata presenza in azzurro di Paolo Banchero, gli azzurri guidati da Gianmarco Pozzecco cercano di sovvertire i pronostici che non li inseriscono di certo tra le nazionali candidate alla vittoria. Il tecnico azzurro ha diramato una lista di convocati di 16 giocatori che prenderanno parte al raduno di Folgaria, da cui usciranno i 12 dei Mondiali.

Italia verso i Mondiali: la prima lista di Pozzecco

Gianmarco Pozzecco ha diramato la prima lista di convocati in vista dei Mondiali che si giocheranno nelle Filippine, Giappone e Indonesia a partire dal 25 agosto. Per il momento il commissario tecnico italiano ha diramato una lista di 16 giocatori che faranno il training camp dal 24 luglio a Folgaria (Simone Fontecchio si aggregherà il 28), da cui usciranno i 12 che parteciperanno alla manifestazione iridata. Questi i convocati

0 Marco Spissu (play, Umana Venezia)

(play, Umana Venezia) 1 Niccolò Mannion (play, Baskonia)

(play, Baskonia) 7 Stefano Tonut (guardia, Armani Milano)

(guardia, Armani Milano) 9 Nicolò Melli (ala, Armani Milano)

(ala, Armani Milano) 13 Simone Fontecchio (ala, Utah Jazz)

(ala, Utah Jazz) 17 Giampaolo Ricci (ala, Armani Milano)

(ala, Armani Milano) 18 Matteo Spagnolo (play, Real Madrid)

(play, Real Madrid) 30 Guglielmo Caruso (ala/centro, Armani Milano)

(ala/centro, Armani Milano) 33 Achille Polonara (ala, Virtus Bologna)

(ala, Virtus Bologna) 35 Mouhamet Diouf (ala/centro, Rio Breogàn)

(ala/centro, Rio Breogàn) 36 Riccardo Visconti (guardia, Carpegna Pesaro)

(guardia, Carpegna Pesaro) 40 Luca Severini (ala/centro, Bertram Tortona)

(ala/centro, Bertram Tortona) 50 Gabriele Procida (ala, Alba Berlino)

(ala, Alba Berlino) 53 Tomas Woldetensae (ala, Openjobmetis Varese)

(ala, Openjobmetis Varese) 54 Alessandro Pajola (play, Virtus Bologna)

(play, Virtus Bologna) 70 Luigi Datome (ala, Emporio Armani Milano)

Italia, niente Thompson: Pozzecco spiega la decisione

Dopo la rinuncia all’azzurro di Paolo Banchero, si è parlato a lungo della possibilità della nazionale italiana di convocare Darius Thompson, che invece non sarà parte della squadra e a spiegare la decisione è lo stesso Pozzecco al sito della federazione.

Le pratiche per l’ottenimento del passaporto italiano non sono ancora completate. A fine mese poi Thompson diventerà padre e dunque non sarebbe comunque potuto essere disponibile per la prima parte del raduno. Vista l’importanza dell’impegno, per me e il mio staff è fondamentale lavorare fin dal primo giorno con la certezza di avere tutti a disposizione per il Mondiale.

Italia, la marcia di avvicinamento verso il Mondiale

Saranno 7 le partite che gli azzurri di Pozzecco giocheranno per preparare i campionati mondiali di pallacanestro: si comincia il 4 agosto a Trento con la sfida contro la Turcia, e poi con una tra Cina e Capo Verde il giorno dopo. Azzurri impegnati ad Atene per il Torneo dell’Acropolis il 9 e 10 agosti prima contro la Serbia e poi con la Grecia. Il 13 agosto ultima gara in Italia a Ravenna per Gigi Datome (che dopo i Mondiali si ritira dal basket giocato) contro Portorico. Poi il 20 agosto match a Shenzhen contro il Brasile e poi contro la Nuova Zelanda.

Ai Mondiali gli azzurri sono stati inseriti nel girone con Angola (25 agosto, ore 10), contro la Repubblica Dominicana (27 agosto, ore 10) e infine contro le Filippine (29 agosto, ore 14).