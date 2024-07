Basket 3x3, regole e differenze con la pallacanestro: cosa vuol dire "pulire la palla"

Caratteristiche principali del Basket 3x3: come si gioca, quanto dura una partita e come vengono contati i falli

Il basket 3×3 è una variante della pallacanestro. Si gioca con 3 componenti per squadra invece che 5, in una sola metà campo. Alle Olimpiadi di Tokyo ha fatto il suo esordio ai Giochi per la prima volta nella storia ed è stato riproposto alle Olimpiadi di Parigi 2024.

Pallacanestro 3×3 regole principali

E’ una variante della pallacanestro, che si gioca su un lato del campo dove si confrontano due formazioni di 3 giocatori (più un cambio per squadra).

Si gioca su una metà campo con un solo canestro

Il pallone ha il peso di un pallone da uomini, ma le dimensioni (più piccole) di quello utilizzato dalle donne per la pallacanestro

Il canestro dentro l’arco vale 1 punto, oltre l’arco vale 2 punti

Non ci sono palle contese, rimesse e palla a 2

Durata gioco: un tempo solo da 10 minuti, oppure se una squadra raggiunge i 21 punti. Non c’è pareggio: si va a oltranza fino a quando una squadra fa 2 punti

Ogni azione d’attacco inizia quando una squadra esce dall’arco col pallone

L’azione d’attacco dura 12 secondi

L’azione d’attacco è possibile solo dopo avere “pulito il pallone”, ossia averlo fatto passare oltre la linea dei 2 punti. La regola vale sia per chi subisce un canestro (si prende il pallone e lo si passa a un compagno che sta oltre la linea dei 2 punti) sia per la squadra che raccoglie il pallone a rimbalzo difensivo (il giocatore non può tirare direttamente a canestro, ma deve passare il pallone a un compagno oltre la linea dei 2 punti per “pulire la palla” e renderla giocabile per un’azione offensiva)

Timeout: ogni squadra ne ha uno da 30 secondi

Non c’è il numero di falli massimo (con 2 antisportivi il giocatore è espulso)

Storia

Il basket 3×3 nasce negli Stati Uniti nei playground e ha preso la forma odierna a partire dalla fine degli anni ’80. Dal 2007 la FIBA ne organizza i Mondiali, gli Europei e il World Tour. Il giocatore di streetball più forte della storia è Earl Manigault, soprannominato Goat (greatest of all time, ovvero il più forte di sempre). Il Michael Jordan dei campetti di strada si è guadagnato anche un film per le sue gesta e gli apprezzamenti di Kareem Abdul-Jabbar, una delle più grandi star della storia del basket. L’ex stella dei Lakers in passato, rispondendo alla domanda su chi sia stato il giocatore di pallacanestro più forte che abbia mai affrontato, ha fatto il nome di Earl (i due si erano conosciuti in un playground di New York).

VIRGILIO SPORT