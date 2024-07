Arrampicata Sportiva, le regole principali: cosa sono Lead, Boulder e Speed

Le caratteristiche principali dell'Arrampicata Sportiva: le tecniche che danno origine alle specialità presentate alle Olimpiadi

A livello di Olimpiadi l’Arrampicata Sportiva prevede gare sia maschili sia femminili. Le competizioni sono Lead&Boulder e Speed. Qui una rapidissima spiegazione delle caratteristiche delle gare:

Boulder – Arrampicata su vie basse (massimo 4 metri), di diversa difficoltà senza uso d’imbragatura (si utilizzano materassi para cadute) e prevede una serie limitata di movimenti . Inizio con tutti e 4 gli arti appoggiati su prese obbligate di “start”; l’atleta deve completare un percorso che termina con un “top” (presa finale) che dev’essere tenuto dall’atleta per almeno 3 secondi consecutivi. Nella valutazione si tiene conto del numero di tentativi effettuati per raggiungere il “top” in un determinato tempo (4 o 5 minuti); punti supplementari per le prese bonus lungo il percorso.

– Arrampicata su vie basse (massimo 4 metri), di diversa difficoltà (si utilizzano materassi para cadute) e prevede una . Inizio con tutti e 4 gli arti appoggiati su prese obbligate di “start”; l’atleta deve completare un percorso che termina con un “top” (presa finale) che dev’essere tenuto dall’atleta per almeno 3 secondi consecutivi. Nella valutazione si tiene conto del numero di tentativi effettuati per raggiungere il “top” in un determinato tempo (4 o 5 minuti); punti supplementari per le prese bonus lungo il percorso. Lead – Scalata su vie di difficoltà progressiva. Ogni presa ha un determinato valore a seconda che sia “caricata” (ossia impugnata) oppure “utilizzata”. Il massimo punteggio si ha nell’arrivare con entrambe le mani all’ultima presa: il “top”.

– Scalata su vie di difficoltà progressiva. Ogni presa ha un determinato valore a seconda che sia “caricata” (ossia impugnata) oppure “utilizzata”. Il massimo punteggio si ha nell’arrivare con entrambe le mani all’ultima presa: il “top”. Speed – Completare una via nel minor tempo possibile. Il muro di arrampicata è di 10m o 15m. La via di competizione è fornita di un sistema di cronometraggio alla partenza e all’arrivo, un sensore in cima alla via che permette agli atleti di fermare il tempo. Per far concentrare il concorrente sul tempo, l’ascesa viene effettuata con l’ausilio di una corda calata dall’alto (in moulinette).

Tra le formule non ufficiali esistono il Duello, un parallelo in cui due atleti salgono in moulinette e dove vince chi arriva in cima nel minor tempo e il Team Speed, una gara di velocità a squadre simile a una staffetta

VIRGILIO SPORT