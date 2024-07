Olimpiadi, Errani/Paolini agli ottavi: Vavassori illude contro Ruud, crollo Arnaldi. Rimane solo Musetti

La coppia Errani/Paolini tiene alta la bandiera italiana alle Olimpiadi nel tennis volando agli ottavi in una giornata dove hanno salutato i Giochi Arnaldi, Vavassori e la coppia Bronzetti/Cocciaretto

Giornata con poche gioie alle Olimpiadi per il tennis italiano, che può festeggiare solamente la vittoria in singolare di Jasmine Paolini e quella in doppio femminile della recente finalista di Wimbledon in coppia con Sara Errani, a fronte delle sconfitte di Andrea Vavassori e Matteo Arnaldi nel singolare maschile e della coppia Bronzetti/Cocciaretto nel doppio femminile.

Errani/Paolini travolgenti e agli ottavi

Dopo la vittoria nel secondo turno del singolare femminile, Jasmine Paolini vince anche all’esordio nel tabellone di doppio con Sara Errani. La coppia azzurra, tra le favorite per una medaglia, hanno travolto il duo australiano composto da Erin Routliffe e Lulu Sun con il risultato di 6-2 6-3. Match ben gestito dalle italiane, che dopo aver fallito i primi tre break point, tutti nel primo game da loro giocato in risposta, hanno concretizzato i successivi tre – due nel primo set e uno nel secondo -, salvando le uniche due palle break concesse – una per set. Agli ottavi di finale Errani e Paolini affronteranno le vincenti della sfida tra le olandesi Rus/Schuurs e le padroni di casa Garcia/Parry.

Vavassori illude, poi Ruud rimonta

Termina al secondo turno il torneo di singolare di Andrea Vavassori, entrato in tabellone come sostituto di Jannik Sinner. Il tennista torinese illude vincendo il primo set con il punteggio di 6-4 – risultato frutto di tre palle break consecutive annullate nel secondo game e di un break ottenuto alla seconda occasione nel settimo – contro il norvegese testa di serie n°6 Casper Ruud, che riapre l’incontro aggiudicandosi il secondo set strappando la battuta ad Andrea nel decimo e ultimo game e poi ribalta il risultato vincendo il terzo e combattuto parziale grazie a un break ottenuto nel secondo game. Vavassori esce comunque a testa altissima dopo la vittoria all’esordio su Pedro Martinez e l’aver messo in grande difficoltà un giocatore che nel ranking lo precede di 197 posizioni.

Arnaldi parte bene, poi crolla contro Koepfer. Rimane solo Musetti

Terminano le Olimpiadi anche per Matteo Arnaldi, che dopo un bel primo set vinto 6-3, crolla contro Dominik Koepfer conquistando solamente tre game nei successivi due parziali. Ad azzoppare l’azzurro è stata la seconda di servizio, con la quale ha ottenuto la miseria del 30% dei punti quando l’ha messa in campo, al contrario del suo avversario, che con lo stesso fondamentale ha conquistato ben il 67% dei punti.

Come nel singolare femminile, dove rimane solo Jasmine Paolini, anche in quello maschile il battaglione azzurro si riduce a un solo elemento, quel Lorenzo Musetti che, nonostante le fatiche del viaggio di domenica da Umago – dove ha disputato la finale sabato – a Parigi, ieri ha eliminato il beniamino di casa Gael Monfils e domani martedì 30 luglio se la vedrà con Mariano Navone.

Bronzetti/Cocciaretto eliminate nettamente

Esce di scena anche la coppia azzurra composta da Lucia Bronzetti ed Elisabetta Cocciaretto, sconfitta senza appello dalle spagnole Cristina Bucsa e Sara Sorribes Tormo, che hanno dominato l’incontro lasciando solamente tre game in due set alle italiane, che non sono riuscite a sfruttare le occasioni in loro favore per rientrare in partita.