Pallamano: le regole e il glossario, tutto quello che serve per seguire il torneo olimpico

Tra gli sport di squadra alle Olimpiadi uno dei più affascinanti e forse poco conosciuti è rappresentato dalla pallamano: disciplina antichissima. Tutto quello che serve sapere per conoscerla meglio

La pallamano è una delle discipline olimpiche poco conosciute ma ricche di fascino. La sua storia ha radici antichissime al punto che anche nell’antica Roma esisteva un gioco molto simile chiamato “harpastum” utilizzato dai legionari anche come addestramento militare. I primi campionati mondiali risalgono al 1938 mentre l’Italia ha visto la formazione della sua Federazione soltanto nel 1969.

Pallamano: le dimensioni del campo e le regole principali

Una partita di pallamano si gioca tra due squadre che schierano 7 giocatori in campo per parte (un portiere e 6 giocatori di movimento), la durata della partita è di due tempi da 30 minuti effettivi e si gioca su un campo di 40 metri per 20 con delle porte di 2 metri per 3.

Le regole principali

Il giocatore in possesso di palla:

Può lanciare, spingere, colpire con il pugno, afferrerai il pallone anche aiutandosi con mano, braccia, cosce, ginocchia e tronco;

Può trattenere la palla per un massimo di tre secondi;

Può palleggiare;

Può effettuare un massimo di tre passi tenendo la palla in mano e, dopo un palleggio, può effettuare altri tre passi.

E’ invece proibito:

Colpire l’avversario, sbarrargli la strada con mani e braccia, sgambettarlo, colpirlo. Si può rubare la palla solo usando la mano aperta;

Toccare il pallone con un piede o con la gamba sotto l’altezza del ginocchio a meno che il pallone non sia stato lanciato da un avversario;

Simulare un fallo;

Ritardare la rimessa in gioco del pallone da parte del portiere.

Il glossario

Presa : la presa viene effettuata con due mani ai lati del pallone e dopo si passa al controllo della palla stessa a una mano;

: la presa viene effettuata con due mani ai lati del pallone e dopo si passa al controllo della palla stessa a una mano; Palleggio : viene utilizzato solo in particolari condizioni in quanto tende a rallentare il gioco, può essere eseguito sul posto o in movimento;

: viene utilizzato solo in particolari condizioni in quanto tende a rallentare il gioco, può essere eseguito sul posto o in movimento; Passaggio : deve essere effettuato utilizzando una traiettoria tesa onde evitare l’intercetto da parte degli avversari;

: deve essere effettuato utilizzando una traiettoria tesa onde evitare l’intercetto da parte degli avversari; Tiro: lanciare la palla verso la porta avversaria, di solito avviene con una rincorsa di tre passi (il massimo consentito) per provare a dare velocità e potenza al colpo

I ruoli

Portiere : viene considerato come uno dei ruoli principali e più difficili della pallamano, il portiere deve essere agile e bravo a destreggiarsi contro la violenza dei tiri avversari;

: viene considerato come uno dei ruoli principali e più difficili della pallamano, il portiere deve essere agile e bravo a destreggiarsi contro la violenza dei tiri avversari; Ali : le due ali sono giocatori molto rapidi, bravi a sfruttare gli spazi concessi dalla difesa;

: le due ali sono giocatori molto rapidi, bravi a sfruttare gli spazi concessi dalla difesa; Terzini : ruolo nel quale è importante anche la taglia fisica, sono di solito giocatori dotati di grande potenza;

: ruolo nel quale è importante anche la taglia fisica, sono di solito giocatori dotati di grande potenza; Centrale : è il ruolo che organizza l’azione d’attacco e di difesa della propria squadra, bravo in entrambi le fasi del gioco;

: è il ruolo che organizza l’azione d’attacco e di difesa della propria squadra, bravo in entrambi le fasi del gioco; Pivot: è il giocatore forse più fisico della squadra ma allo stesso tempo molto bravo anche nel tiro.

Parigi 2024: il torneo olimpico

Il torneo di pallamano si disputa dal 25 luglio all’11 agosto con le partite della fase a gironi che saranno giocate alla South Paris Arena 6 mentre la fase finale sarà ospitata alla Pierre Mauroy Stadium. Al torneo olimpico partecipano 12 squadre sia nel torneo maschile che in quello femminile che sono divise in due gironi all’italiana da 6 squadre ciascuno. Alla fase a eliminazione diretta si qualificano le prime 4 di ogni raggruppamento.