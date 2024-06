Elaine Thompson-Herah, niente Olimpiadi 2024: fatale l'infortunio al tendine d'Achille, il post

A meno di un mese dal via all'Olimpiade di Parigi arriva un pesante forfait: la due volte campionessa olimpica nei 100 e 200 metri (a Rio e Tokyo) non parteciperà ai Giochi per un infortunio

Come accaduto all’eroe greco dell’Iliade, è crollata anche colei che aveva superato ogni sogno infantile e illusione e speranza per la Giamaica dell’atletica: quell’infortunio grave che a inizio giugno aveva indotto a temere per i Giochi ha segnato in maniera irreversibile la campionessa dei 100 e dei 200 mentre Elaine Thompson-Herah, dominatrice nelle ultime due edizioni dei giochi, a Rio e a Tokyo.

Che a Parigi non ci sarà, proprio a causa di quel tendine d’Achille che ha compromesso la partecipazione ai prossimi Giochi Olimpici in calendario a partire dal 26 luglio prossimo.

Parigi 2024: Thompson-Herah costretto a saltare le Olimpiadi

Thompson-Herah ha dovuto rinunciare ai trials, formalizzando questa opzione non gradita e non prevista in un post che ha pubblicato sui propri account per comunicare di conseguenza, in forma pubblica e ufficiale, la sua rinuncia a Parigi, a poche settimane dall’inizio dei Giochi.

“Sono ferita e devastata dall’idea di perdere le Olimpiadi quest’anno, ma alla fine è una questione di sport e la mia salute viene prima di tutto”, ha scritto sui social la giamaicana.

La velocista aveva già rinunciato a partecipare alla gara dei 200 metri a Parigi e così era iscritta solo nei 100 per le selezioni olimpiche a Kingston, ma nel frattempo non è guarita dall’infortunio subito a inizio giugno in una gara dei 100 a New York, quando era arrivata ultima e il dolore causato dall’entità del problema riporatto l’aveva costretta a uscire sorretta da altri, con una smorfia eloquente sul volto.

Il post della campionessa giamaicana

“Sono tornata a casa con la ferma intenzione di continuare a spingere e prepararmi per le prove nazionali, per avere un’altra possibilità di partecipare ai miei terzi Giochi Olimpici, ma la gamba non me lo ha permesso”.

Nonostante questo, Thompson-Herah non vuole arrendersi: “È una lunga strada, ma sono pronta per ricominciare, continuare a lavorare, riprendermi completamente e tornare alla mia carriera sulle piste”, ha scritto.

Chi è Elaine Thompson-Herah

Campionessa di velocità mito al femminile della Giamaica capace di dominare nell’atletica non ha mai però conquistato l’oro nello sprint individuale ai Mondiali, titolo che forse sperava di poter agguantare stavolta all’edizione parigina e che non potrà tentare.

La giamaicana vanta un record personale sui 100 metri di 10,54 secondi, stabilito nel 2021, il secondo tempo più veloce della storia, appena dietro il record mondiale di 10,49 secondi stabilito da Florence Griffith-Joyner nel 1988.