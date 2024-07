Parigi 2024: italiani pazzi per Ceccon e Ganna, ascolti super su Rai2 ma spunta una polemica

Nuoto e ciclismo grandi protagonisti in tv nella prima giornata, bene anche il tennis femminile e la scherma nonostante la delusione finale

Pronti, via e subito medaglie ed ascolti alti per le Olimpiadi di Parigi. I Giochi hanno già ipnotizzato gli italiani nonostante il sabato afoso che ha invogliato tanti ad andare al mare. I dati auditel relativi alla Rai fanno già parlare di un successo con nuoto e ciclismo che hanno fatto la parte del leone.

I dati di ascolto per fasce orarie

Partendo dalla prima serata ecco il dettaglio sui dati di ascolto. Nel prime-time le Olimpiadi di Parigi 2024, in onda dalle 21 alle 22:56, raggiungono un netto di 1.611.000 spettatori pari al 13.7%. Nel dettaglio: Scherma dalle 21 alle 21:23 al 12.5% (1.676.000), Nuoto netto dalle 21:23 alle 22:50 – con la medaglia di bronzo dell’Italia nella 4×100 stile libero – al 19.1% (2.449.000).

Veniamo ai dati della mattina: “Qui Parigi” totalizza 314.000 spettatori con l’8.7%. A seguire le Olimpiadi di Parigi 2024, dalle 8:56 alle 12:54, registrano un netto di 964.000 spettatori con il 18.3%. Nel dettaglio: Canottaggio 16.3% (694.000), Equitazione 17.7% (811.000), Judo netto 20.4% (984.000), Scherma femminile 21.3% (1.078.000), Nuoto netto 21.5% (1.778.000). Poi i Giochi con il Nuoto, dalle 11:49 alle 12:54, raccolgono 2.012.000 spettatori con il 21.7%

Le Olimpiadi su Rai2 dalle 13:30 alle 18:11, incollano davanti al video un netto di 1.725.000 spettatori pari al 14.6%. Nel dettaglio: Tennis femminile 13.3% (1.829.000), Scherma netto 12.1% (1.507.000), Ciclismo netto, con l’argento di Ganna, 22.4% (2.145.000), Judo femminile 21.8% (2.109.000), Canoa Slalom 18.6% (1.751.000). Ascolti alti anche in preserale e in serale: dalle 18:22 alle 20:28, siglano un netto di 1.624.000 spettatori con il 17.8%. Nel dettaglio: Canoa 15.7% (1.440.000), Scherma netto 11.4% (1.302.000).

Infine su Rai2 Notti Olimpiche, che dopo il boom del numero zero andato in onda dopo la cerimonia di apertura, segna 936.000 spettatori (11.6%). Il programma è stato allungato di un’ora rispetto all’esordio ed ora dura 90′, arricchito da highligts, interviste e commenti dei talent in studio.

Sul web piccola critica a Ganna

Sui social è già scoppiata l’Olimpiadi-mania, anche se si segnala una piccola polemica relativa a Ganna. Non è piaciuto a tutti come ha accolto la prima medaglia italiana di questi Giochi: “Presuntuoso Ganna. L’argento quasi snobbato! Lo sport ha dignità diversa!”. La maggioranza però esalta la sua impresa: “Un argento che vale come un oro, anche per lo spavento che si è preso. E tutti lo aspettiamo in pista…” e poi: “Era difficile vincere l’oro per Ganna nella cronometro, la medaglia d’argento arrivata grazie a un gran finale è in ogni caso un bel risultato, sperando adesso nella pista”. Solo applausi invece per Ceccon e la staffetta azzurra di nuoto: “È solo la quarta staffetta azzurra di sempre ad andare a podio in un’Olimpiade. È la seconda volta consecutiva di una spaventosa – SPAVENTOSA! – 4×100 stile libero maschile.” e infine: “Primi in Europa. Davanti solo USA e Australia. Ceccon un mostro”.