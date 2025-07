Mondiali di nuoto e pallanuoto Singapore 2025, il programma oggi 29 luglio 2025, tocca a Ceccon

Le gare di oggi ai Mondiali in corso: a Singapore vedremo in vasca la pallanuoto femminile, nuoto artistico con il duo femminile e misto: attesa per il nostro bronzo

Con la giornata di oggi, martedì 29 luglio, il programma ci regala il terzo giorno di gare in vasca con gli azzurri più attesi. Dopo la medaglia conquistata, occhi puntati sulla finale dei 100 dorso con il campione olimpico Thomas Ceccon a caccia dell’oro e sulla finale dei 1500 stile libero con Simona Quadarella.

Altri protagonisti azzurri sono il 18enne Carlos D’Ambrosio, fresco di record italiano, nei 200 stile libero maschili, la prima in programma. Chiuderà la giornata l’ultimo atto dei 100 rana donne, con Anita Bottazzo che dopo quanto conquistato fino ad ora sogna una medaglia.

Mondiali Singapore 2025, il programma

Programma intenso anche in questa giornata, a Singapore, e molte aspettative per l’Italia che vede scendere in vasca i suoi migliori nuotatori, tra i quali il campione olimpico Thomas Ceccon. Di seguito il programma completo:

13:02 200 stile libero uomini – Finale

13:12 1500 stile libero donne – Finale

13:35 50 rana uomini – Semifinali

13:49 100 dorso donne – Finale

13:58 100 dorso uomini – Finale

14:10 200 stile libero donne – Semifinali

14:27 200 farfalla uomini – Semifinali

14:40 100 rana donne – Finale

Azzurri in gara oggi 29 luglio

Tante le gare da seguire oggi, martedì 29 luglio, ai Mondiali di Singapore che vedono i nostri e le nostre difendere quanto conquistato. La situazione alle 10 del mattino: qualificati Simone Cerasuolo con il miglior tempo e Nicolò Martinenghi nei 50 rana, Alberto Razzetti e Federico Burdissonei 200 farfalla passano infatti in semifinale. L’attesa era soprattutto per Tete, argento nei 100 ma reduce da un problema fisico che lo aveva fortemente condizionato: 9° crono per lui in 26″90, con un grande Simone Cerasuolo che stampa il primato personale (26″43).

Bene anche nei 200 farfalla: Alberto Razzetti, argento in carica, argento iridato in carica, nuota il quarto riscontro cronometrico in 1’54″54 a tre centesimi dal primato personale. Federico Burdisso, primatista italiano, è tredicesimo in 1’56″08. Eliminazioni nei 200 stile libero per la debuttante Bianca Nannucci e per Luca De Tullio negli 800 sl. Le gare degli azzurri e delle azzurre:

Ore 3:02, eventuale finale ore 9:32 Elisa Pizzini, Chiara Pellacani – Trampolino 3 m sincro femminile

Ore 4:02 Simone Cerasuolo, Nicolò Martinenghi – batterie 50 rana maschili

Ore 4:26 Bianca Nannucci – batterie 200 stile libero femminili

re 4:47 Federico Burdisso, Alberto Razzetti – batterie 200 farfalla maschili

Ore 5:05 Luca De Tullio – batterie 800 stile libero

Ore 6:02, eventuale finale ore 11:32 Simone Conte, Riccardo Giovannini – Piattaforma 10 m sincro maschile

Ore 13:02 Carlos D’Ambrosio – FINALE 200 stile libero maschili ore 13:02

Ore 13:11 Simona Quadarella – FINALE 1500 stile libero femminili ore 13:11

Ore 13:56 Thomas Ceccon – FINALE 100 dorso maschili ore 13:56

Il calendario commentato

La pallanuoto, come anticipato a più riprese, in vasca in occasione di questi Mondiali andrà in scena dall’11 al 24 luglio mentre il nuoto artistico è previsto dal 18 al 25 luglio, i tuffi dalle grandi altezze terranno banco dal 24 al 27 luglio, con l’avvio dei tuffi dal 26 luglio e conclusione il 3 agosto. Il nuoto è in calendario, a chiusura di questa edizione, dal 27 luglio al 3 agosto.

Dove vedere in tv e streaming i Mondiali di nuoto

I Mondiali 2025 degli sport acquatici in programma a Singapore saranno trasmessi in diretta tv su Rai 2 HD, Rai Sport HD, Sky Sport Uno e Sky Sport Mix, mentre la diretta streaming sarà garantita da Rai Play, Sky Go e NOW. Riassumendo, l’offerta tv e delle piattaforme digitali dovrebbe corrispondere: