Olimpiadi Parigi 2024, lo sforzo della Rai: ecco chi racconterà Tamberi, Ceccon e Paolini, da Lucchetta a Sacchi tutti i talent

Su Rai2 dirette no stop dei Giochi dalle 8.45 alle 23 per 360 ore complessive, le gare anche su Raisport e Raiplay: stasera la cerimonia di apertura

Dopo il successo con gli Europei di calcio, che hanno fatto registrare numeri altissimi, nonostante la precoce eliminazione dell’Italia, sia per le partite che per gli approfondimenti e i talk-show serali, la Rai si appresta a una nuova full-immersion nello sport per garantire una copertura massiccia delle Olimpiadi di Parigi al via ufficialmente da stasera con la cerimonia di apertura.

L’investimento della Rai per le Olimpiadi

Forte l’investimento economico della Rai che oltre ai diritti tv per i Giochi Estivi di Parigi 2024, si è aggiudicati anche quelli per i Giochi Invernali 2026 che si svolgeranno tra Milano e Cortina. A Parigi verrà offerta una programmazione completa. La rete designata alla trasmissione degli eventi è Rai 2, che in occasione dei Giochi diventerà il canale olimpico, offrendo dirette no-stop per tutta la durata delle Olimpiadi dalle 8.45 del mattino fino alle 23. L’unico intervallo alle 15 ore giornaliere di diretta sarà costituito dai due telegiornali giornalieri, previsti alle 13 del pomeriggio e alle 20.30.

Lo speciale Notti Olimpiche con Simona Rolandi

Ogni mattina verrà inoltre proposta una rubrica a partire dalle 7, così come in chiusura di giornata a partire dalle 23 verrà tracciato un riepilogo delle gare mostrando le immagini salienti. Inoltre, sulla scia del successo di Notti europee a Euro2024, ogni sera dalle 23.15 su Rai2 Simona Rolandi condurrà “Notti Olimpiche”, che prende il posto del “Circolo degli anelli” che fu trasmesso per le Olimpiadi di Tokyo. In totale, il palinsesto coprirà 360 ore complessive ed oltre agli eventi live offrirà differite e contenuti di approfondimento. Oltre a Rai 2, i contenuti saranno disponibili anche su Rai Sport HD e in streaming sulla piattaforma RaiPlay.

La cerimonia di apertura

la telecronaca della cerimonia inaugurale dei Giochi Olimpici di Parigi 2024 sarà curata da Franco Bragagna e Alberto Romagnoli. Stessa coppia per la cerimonia di chiusura di domenica 11 agosto.

I telecronisti e i talent di Parigi 2024

Ecco l’elenco completo dei telecronisti e commentatori tecnici (talent) di Rai 2 e Rai Sport per i Giochi di Parigi:

ATLETICA LEGGERA

Franco Bragagna con Stefano Tilli e Guido Alessandrini



BASKET

Maurizio Fanelli con Sandro De Pol



BASKET 3VS3

Edi Dembiski

Edi Dembiski

BEACH VOLLEY F

Marco Fantasia con Giulia Pisani

Marco Fantasia con Giulia Pisani

BEACH VOLLEY M

Maurizio Colantoni con Andrea Lucchetta

Maurizio Colantoni con Andrea Lucchetta

CANOA (SLALOM)

Franco Bragagna



CANOA (SPRINT)

Alessandro Pirozzi



CANOTTAGGIO

Alessandro Pirozzi con Bruno Mascarenhas

CICLISMO SU STRADA

Stefano Rizzato con Davide Cassani



CICLISMO SU PISTA

Francesco Pancani con Pierangelo Vignati



EQUITAZIONE

Gianluigi Zamponi



GINNASTICA ARTISTICA

Andrea Fusco con Igor Cassina



GINNASTICA RITMICA

Andrea Fusco con Isabella Zunino Reggi



JUDO

Fabrizio Tumbarello



NUOTO

Tommaso Mecarozzi con Luca Sacchi



NUOTO ARTISTICO

Nicola Cattaneo con Paola Celli



NUOTO DI FONDO

Tommaso Mecarozzi con Luca Sacchi



PALLANUOTO

Dario Di Gennaro con Francesco Postiglione



PALLAVOLO F

Marco Fantasia con Giulia Pisani



PALLAVOLO M

Maurizio Colantoni con Andrea Lucchetta



PENTATHLON MODERNO

Gianluigi Zamponi



PUGILATO

Davide Novelli con Francesco Damiani



SCHERMA

Federico Calcagno con Stefano Pantano



SURF

Gianluca Gafforio



TAEKWONDO

Fabrizio Tumbarello



TENNIS

Luca Di Bella con Paolo Canè



TIRO A SEGNO

Silvano Plomer con Petra Zublasing



TIRO A VOLO

Silvano Plomer con Sabatino Durante



TIRO CON L’ARCO

Nicola Sangiorgio



TRIATHLON

Marco Tripisciano



TUFFI

Stefano Bizzotto con Massmiliano Mazzucchi



VELA

Giulio Guazzini con Alessandra Sensini

Le discipline per cui, inizialmente, non è previsto un telecronista Rai dedicato (ma che avranno comunque copertura ed eventuale telecronaca) sono:

Arrampicata Sportiva, Badminton, Breakdance, Calcio, Ciclismo BMX, Ciclismo Mountain Bike, Golf, Hockey Prato, Lotta, Pallamano, Rugby a 7, Skateboard, Sollevamento Pesi, Tennistavolo e Trampolino Elastico.