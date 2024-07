Euro 2024, Notti Europee chiude col botto: virali risposta tifoso inglese, show di Pecci e siparietto Damascelli

Risultati ottimi per la RAI per il racconto di Euro 2024: da Dribbling a Notti Europee ascolti top per l'emittente di stato che chiude in bellezza

E’ boom anche con l’Italia-out per la RAI. Favolosi gli ascolti sia della finale di Euro 2024 (Spagna-Inghilterra che totalizza quasi 10 milioni di telespettatori con oltre il 53% share) che di ‘Notti Europee’, il programma sportivo in onda subito dopo le partite del torneo (ha tenuto incollati oltre 2.5 milioni di telespettatori con uno share iniziale del 26%). Dalle gaffe dei tifosi inglesi, intervistati dall’inviato di RaiSport a Berlino, ai siparietti in studio tra Damascelli, Eraldo Pecci e Serse Cosmi è stata una chiusura col botto per il talk show di Rai1 condotto da Marco Mazzocchi e Paola Ferrari.

Umberto Martini, siparietto con tifoso inglese

E’ Umberto Martini l’inviato di RaiSport più ‘discusso’ per i suoi collegamenti dalla Germania diventati ormai cult: dalla ‘cacciata’ fuori dal pub di tedeschi durante Italia-Albania e il lavaggio dei piatti in diretta con una famiglia di emigrati italiani a Berlino post Italia-Spagna, per non dimenticare quando prese la metro per intervistare un presunto tifoso italiano che invece era sudamericano (con tanto di delirio soocial per la scena) alla battutaccia finale del tifoso inglese contro Bonucci.

Nella serata di ieri, Paola Ferrari e Marco Mazzocchi hanno dato linea al loro inviato che era posizionato all’esterno dell’Olympiastadion di Berlino nel reparto dei tifosi inglesi. Umberto Martini ha intercettato in diretta al termine della gara un supporter britannico, evidentemente un po’ su di giri, che ha ironizzato sulla mancata sconfitta della propria nazionale contro la Spagna: “Evidentemente non c’era Bonucci con noi, per questo abbiamo perso…”

E ancora, diventa virale sul web il video di un inglese che anziché parlare della partita ha parlato delle sue vacanze in Italia: “Sono stato a Napoli in vacanza, durante la fase a gironi.” Risponde Martini: “Ma che ci importa, vogliamo sapere qualcosa sulla finale persa…!” Il tifoso inglese rassegnato: “Ammetto la superiorità degli spagnoli, non sono sorpreso ma sono contento di essere arrivato in finale”. Nel frattempo, Lele Adani, non curante delle parole al vento del tifoso inglese, ha commentato Spagna-Inghilterra sul piano tattico.

Eraldo Pecci e la battuta su Palmer

“Inghilterra ad un ‘Palmer’ dai supplementari”. E’ la battutaccia di Eraldo Pecci in diretta televisiva a far ‘sbellicare’ dalle risate Paola Ferrari e Marco Mazzocchi che hanno subito colto l’ironia dell’ex calciatore, ora opinionista a ‘Notti Europee‘, in risposta al tifoso inglese che ha provocato gli italiani con lo sfottò su Bonucci. Anche Serse Cosmi, presente in studio come opinionista, ha riso ed apprezzato le battute facendone poi altre su ‘allenatori incompetenti’ ma senza chiari riferimenti.

Damascelli svela commenti tv spagnola su Yamal

Infine, nel corso della trasmissione, Tony Damascelli ha ammesso di non aver visto la partita su Rai 1 ma sulla tv spagnola per ‘spiare’ i commenti tecnici dei telecronisti e opinionisti. Il ‘duro e folkloristico’ pagellista di ‘Notti Europee’ ha svelato che nel corso della partita la TV di stato spagnola TVE ha criticato Yamal per il posizionamento in campo non corretto (troppo arretrato e largo) e per un rendimento inferiore rispetto le altre gare, sebbene da lui sia arrivato l’assist per il primo gol della Spagna.

Ma per la Rai gli appuntamenti non finiscono qui: dal 26 luglio all’ 11 agosto ci saranno tutte le Olimpiadi e da settembre si riparte con le nazionali di calcio con la Nations League. Una cosa è certa: sotto la gestione del direttore Jacopo Volpi, RaiSport ha ritrovato serenità e risultati ben avvincenti.