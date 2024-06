Olanda-Francia, moviola: arbitro double-face, i dubbi sul gol annullato

La prova di Anthony Taylor analizzata ai raggi X dall’esperto della Rai Mauro Bergonzi, il fischietto inglese ha ammonito solo un giocatore

Era l’incubo della Roma e di Mourinho Anthony Taylor, designato per Olanda-Francia. Il fischietto inglese diresse la finale di Europa League persa dai giallorossi due anni fa ed anche successivamente ha ricevuto non poche critiche in patria e fuori. Com’è diventato arbitro lo spiegò lui stesso diversi anni fa in un’intervista al sito dell’Uefa: “seguivo sempre la squadra della mia città, l’Altrincham, sia in casa che in trasferta. Mia madre era stufa di sentire le mie continue critiche agli arbitri, così mi suggerì di tacere o di provarci io. Ho seguito il suo consiglio. sono partito dai campionati locali della zona di Altrincham e poi sono passato alla Cheshire League, alla Northern Premier League, alla Conference [quinta divisione inglese] e quindi alla Football League. Ho cominciato nel 1995. Sono rimasto in Football League per quattro anni e nel 2010 ho diretto la mia prima gara in Premier League”. Vediamo come se l’è cavata ieri a Lipsia.

I precedenti di Taylor con Olanda e Francia

Quattro i precedenti con l’Olanda (tre vittorie e una sconfitta), cinque con i galletti (3 vittorie e 2 ko il bilancio)

L’arbitro ha ammonito un solo giocatore

Coadiuvato dagli assistenti Beswick e Nunn con lo svedese Nyberg IV uomo e Attwell al Var, l’arbitro ha ammonito solo l’olandese Schouten.

Olanda-Francia, i casi da moviola

Questi gli episodi dubbi. Il primo e unico giallo della gara al 31′ ed è per Schouten, punito dopo un intervento irregolare su Griezmann. Nei primi 45′ l’arbitro fischia 10 falli all’Olanda e solo 3 alla Francia ma in troppe situazioni, Taylor lascia correre: perplesso Adani in diretta tv su contatti assai dubbi di De Vrij su Thuram, tanto da lasciarsi andare con un esplicito: “Ma come fai a non fischiare questo fallo qui?”. Sono solo 7 i falli fischiati nella ripresa, anche se ne manca uno ad opera di Tchaoumeni, che entra duramente su Simons, sanzionato poi per palla trattenuta. L’episodio chiave al 69′: girata di Depay, Maignan respinge di piede, Simons ribadisce in rete. Dumfries è però sulla traiettoria in fuorigioco e secondo l’assistente, che sventola la bandierina, disturba il portiere del Milan che reclama per la sua posizione. L’arbitro annulla e il fuorigioco viene confermato dal check, che lascia qualche dubbio perché dura a lungo prima di prendere la decisione definitiva. Olanda-Francia finisce così 0-0.

Per Bergonzi giusto annullare il gol

A dissipare i dubbi sul gol annullato ci pensa Bergonzi che mostra le immagini alla moviola. L’ex arbitro a Rai1 evidenzia: “Vedete che Dumfries è alle spalle di tutti e bisogna chiedersi se la sua posizione disturba il portiere: la risposta è sì, è davanti a Maignan e ostacola la sua visuale, giusta la decisione di non convalidare la rete”.