Mattarella alle azzurre: "Avete reso onore alla maglia e alla bandiera"

“Vi ho chiesto di venire qui facendo una deviazione nei vostri programmi per ringraziarvi e farvi complimenti: ringraziarvi per lo splendido Europeo che avete fatto” rendendo “onore alla maglia e alla bandiera del vostro Paese”. Lo ha detto il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella rivolgendosi al Quirinale alle azzurre della Nazionale di calcio femminile. “In tutti gli interventi – ha aggiunto – e’ emerso come lo sport sia un elemento necessario e fondamentale, un’avanguardia, dato che gli atleti che emergono trascinano con il loro incoraggiamento ragazzi, ragazze e bambini”. “Avevo predisposto tutto per raggiungervi a Basilea, ma la mancata finale non deve farci catturare dalla successione di numerosi episodi sfortunati: voi il vostro trofeo lo avete conquistato, le vostre medaglie avute. Avete scritto una bellissima pagina dello sport con prestazioni di alto livello”.