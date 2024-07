A Notti Europee Paola Ferrari show tra i capelli di Mazzocchi, Antinelli versione famiglia Addams e l'hobby di notte

Puntata scoppiettante dopo Olanda-Turchia: le freddure di Damascelli e le bacchettate del conduttore sui compiti da non copiare dopo trucco Pickford

Non c’è più l’Italia, precocemente e dolorosamente eliminata, ma non sembra risentirne “Notti Europee”, il talk-show di Rai1 in seconda serata, in onda dopo la partita della sera. Ha carburato un po’ la trasmissione condotta da Marco Mazzocchi e Paola Ferrari ma da diverse puntate fila via con grande leggerezza e scioltezza, in un clima goliardico in cui il padrone di casa sguazza con le sue battute e le sue osservazioni sul filo dell’ironia che danno un tono per niente greve al programma e la puntata di ieri è stata particolarmente scoppiettante con una Paola Ferrari scatenata.

Antinelli e la famiglia Addams

I primi sorrisi quando è stato inquadrato l’inviato a Berlino Alessandro Antinelli, collegato dalla fan zone degli olandesi (“non fanno altro che bere e sentir musica aspettando i tifosi di ritorno dall’Olympiastadion per iniziare la festa, la polizia è presente in maniera massiccia, ha avuto un po’ da fare alla fine per dividere le due tifoserie e poi basta”). Quando lo vede, Mazzocchi parte a razzo: “Sei vestito da Famiglia Addams, sempre di nero, sei un Addams perfetto”, “no è blu scuro”, rettifica il giornalista.

Damascelli tra traghetti e panfili

Sempre molto severe le pagelle di Tony Damascelli. La prima firma de Il Giornale riserva 3 e 4 senza guardare in faccia a nessuno e stronca il ct inglese: “Southgate sta traghettando l’Inghilterra in finale? Parola esatta, questa Inghilterra è un traghetto e non un panfilo e per Southgate l’avventura in panchina finirà anche se dovesse vincere la coppa”.

L’intervista in spagnolo maccheronico

Quando arriva il momento dell’intervista a Bellingham attimi di imbarazzo. L’inviato Rocchi azzarda qualche parola in spagnolo maccheronico: “muy grande, grande corazon” e poi: “que… equipo… que… tu.. mas prefere, olanda o turchia por la semifinal?”, che richiama un po’ il “nojo volevàm savuàr” di Totò e Peppino. La risposta è prima in spagnolo e poi in inglese e Rocchi viene spiazzato, fortuna che arriva una traduzione dalla regia.

Le statistiche di notte di Paola Ferrari

Poi arriva il momento di gloria di Paola Ferrari, che sui rigori che hanno determinato la qualificazione dell’Inghilterra prima distrugge Sommer (“mi ha deluso, si è buttato sempre dall’altra parte…”) e poi rivela a Mazzocchi: “Lo sai Pickford che ha il 13% di percentuale di rigori parati? Come lo so? Ho studiato come sempre di notte, faccio le mie statistiche di notte. Le istruzioni sulla borraccia come agli esami di maturità un’idea non male, poteva scriverli sulla manona, a scuola era così, invece che sulla borraccia”. Mazzocchi però non ci sta e bacchetta la co-conduttrice: “Stiamo passando un messaggio che la Rai non può far passare, a scuola si studia e non si copia, capito?”.

Inquadrata mentre si arriccia i capelli, Paola Ferrari viene presa in giro da Mazzocchi che mima i suoi gesti e replica col sorriso: “Ma che guardi? tu non lo puoi fare, sei invidioso”.

Gli occhi del coniglio di Spalletti

Ultima chicca, dopo l’intervista a Sacchi che spiegava come un ct deve avere gli occhi di tigre (Velasco docet), Damascelli liquida anche Spalletti: “Gli occhi della tigre non li ha mai avuti, gli occhi del coniglio casomai, quelli della paura”.